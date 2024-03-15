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Manuali e documentazione

Eco passport Philips Series 3 Nano Protect Filter - English (US)

  • PDF file, 213.9 kB
  • 15 March 2024

Il nostro sistema di filtraggio a 3 strati con NanoProtect HEPA, carboni attivi e prefiltro protegge da batteri, polline, polvere, PM 2,5, peli di animali domestici e gas.

  • PDF file
  • 13 August 2025

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