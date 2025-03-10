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900 W
PowerCyclone 5
Filtro Allergy H13
Il motore ad alta efficienza da 900W offre un'elevata potenza di aspirazione per una pulizia a fondo.
La spazzola TriActive e la potenza di aspirazione elevata consentono di aspirare il 99,9% delle polveri sottili*.
La tecnologia PowerCyclone 5 accelera il flusso d'aria nella camera cilindrica per separare la polvere dall'aria e mantenere prestazioni elevate e una forte potenza di aspirazione più a lungo.
Riconoscimenti
4.9
su 5
55
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
10/03/2025
Ελλάδα
Εξαιρετικά δυνατή
Δυνατή! Την έχω 6 χρόνια, με 2 γάτες μέσα στο σπίτι και μαζεύει τα ΠΑΝΤΑ!
Pro
Μαζεύει τρίχες, σκόνη, υπολείμματα, και κάνει και ξεσκόνισμα, ολα μαζί!
Contro
Δύσκολο σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας να βρεθούν ανταλλακτικά(φίλτρο)
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per PowerPro Compact FC9334/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per PowerPro Compact FC9334/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Μάνια
08/11/2021
Ελλάδα
Parte della promozione
Θα τη σύστημα ανεπιφύλακτα.
Είναι ακριβώς αυτό που χρειάζομαι. Εύκολη, δυνατή, σε προσιτή τιμή. Ναι, θα τη σύστηνα ανεπιφύλακτα.....
Pro
Ευκολία, προσιτή τιμή
Contro
Δεν έχω εντοπίσει κάτι.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per PowerPro Compact FC9334/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per PowerPro Compact FC9334/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Foteini85**
06/11/2021
Ελλάδα
Parte della promozione
Η σκούπα είναι απλά τέλεια
Από τα χαρακτηριστικά και μόνο ελπίζω να είναι καταπληκτική
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per PowerPro Compact FC9334/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per PowerPro Compact FC9334/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Cattura il 99,9% della polvere su pavimenti duri con fessure (IEC62885-2).
I livelli di filtraggio sono testati in conformità a EN60312-1-2017 e sono equivalenti a HEPA 13.