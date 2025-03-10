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  • Raccoglie il 99,9%* delle polveri sottili
  • Raccoglie il 99,9%* delle polveri sottili
  • Raccoglie il 99,9%* delle polveri sottili
  • Raccoglie il 99,9%* delle polveri sottili
  • Raccoglie il 99,9%* delle polveri sottili
  • Raccoglie il 99,9%* delle polveri sottili
  • Raccoglie il 99,9%* delle polveri sottili
  • Raccoglie il 99,9%* delle polveri sottili
  • Raccoglie il 99,9%* delle polveri sottili
  • Raccoglie il 99,9%* delle polveri sottili
  • Raccoglie il 99,9%* delle polveri sottili
  • Raccoglie il 99,9%* delle polveri sottili
  • Raccoglie il 99,9%* delle polveri sottili
  • Raccoglie il 99,9%* delle polveri sottili
  • Raccoglie il 99,9%* delle polveri sottili
  • Raccoglie il 99,9%* delle polveri sottili

PowerPro CompactAspirapolvere senza sacco

FC9330/09

4.9
| (55) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

1 premio

Raccoglie il 99,9%* delle polveri sottili
Il design compatto dell'aspirapolvere senza sacco Philips serie 3000 si abbina alle prestazioni straordinarie. Ottieni una pulizia completa in tutta la casa grazie alla tecnologia PowerCyclone 5 e alla nostra spazzola TriActive che offre 3 azioni di pulizia in una.
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Svuotamento igienico con una sola mano

Raccoglie il 99,9%* delle polveri sottili

  • 900 W

  • PowerCyclone 5

  • Filtro Allergy H13

Motore da 900W, aspirazione potente

Motore da 900W, aspirazione potente

Il motore ad alta efficienza da 900W offre un'elevata potenza di aspirazione per una pulizia a fondo.

Cattura il 99,9% della polvere* per offrire prestazioni di pulizia elevate

Cattura il 99,9% della polvere* per offrire prestazioni di pulizia elevate

La spazzola TriActive e la potenza di aspirazione elevata consentono di aspirare il 99,9% delle polveri sottili*.

PowerCyclone 5 garantisce una forza di aspirazione duratura e potente

PowerCyclone 5 garantisce una forza di aspirazione duratura e potente

La tecnologia PowerCyclone 5 accelera il flusso d'aria nella camera cilindrica per separare la polvere dall'aria e mantenere prestazioni elevate e una forte potenza di aspirazione più a lungo.

Specifiche tecniche

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Parti e accessori

Riconoscimenti

  • Award image VRS_AWARD-1679576

Recensioni

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4.9

su 5

55

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

10/03/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικά δυνατή

Δυνατή! Την έχω 6 χρόνια, με 2 γάτες μέσα στο σπίτι και μαζεύει τα ΠΑΝΤΑ!

Pro

Μαζεύει τρίχες, σκόνη, υπολείμματα, και κάνει και ξεσκόνισμα, ολα μαζί!

Contro

Δύσκολο σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας να βρεθούν ανταλλακτικά(φίλτρο)

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per PowerPro Compact FC9334/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per PowerPro Compact FC9334/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

08/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Θα τη σύστημα ανεπιφύλακτα.

Είναι ακριβώς αυτό που χρειάζομαι. Εύκολη, δυνατή, σε προσιτή τιμή. Ναι, θα τη σύστηνα ανεπιφύλακτα.....

Pro

Ευκολία, προσιτή τιμή

Contro

Δεν έχω εντοπίσει κάτι.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per PowerPro Compact FC9334/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per PowerPro Compact FC9334/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

06/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Η σκούπα είναι απλά τέλεια

Από τα χαρακτηριστικά και μόνο ελπίζω να είναι καταπληκτική

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per PowerPro Compact FC9334/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per PowerPro Compact FC9334/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

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  • Accesso anticipato alle offerte.
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  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. Cattura il 99,9% della polvere su pavimenti duri con fessure (IEC62885-2).

  2. I livelli di filtraggio sono testati in conformità a EN60312-1-2017 e sono equivalenti a HEPA 13.