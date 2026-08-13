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Fuori produzione

MarathonAspirapolvere senza sacco

FC9222/01

Prestazioni migliori, più a lungo
Marathon offre prestazioni di pulizia elevate grazie al sistema di pulizia automatica del filtro.
Vedi tutti i vantaggi

Filtro autopulente, senza sacco

Prestazioni migliori, più a lungo

  • 2000 W

  • Potenza di aspirazione di 400 W

  • Filtro HEPA 12

  • AutoClean

Motore da 2000 W che genera max. 400 W di forza aspirante

Motore da 2000 W che genera max. 400 W di forza aspirante

Questo aspirapolvere è dotato di un motore da 2000 Watt che genera max. 400 Watt di potenza di aspirazione per una pulizia senza pari.

Spazzola TriActive con l'esclusiva azione 3 in 1

Spazzola TriActive con l'esclusiva azione 3 in 1

La spazzola TriActive pulisce i pavimenti in 3 modi diversi con una sola passata: 1) Un'apertura più ampia alla base della spazzola aspira frammenti di maggiori dimensioni. 2) Grazie al flusso ottimizzato attraverso la spazzola, il sistema offre la massima efficacia pulente. 3) Le due spazzole laterali raccolgono la polvere e lo sporco lungo i bordi dei mobili e delle pareti.

Filtro AutoClean per la massima potenza di aspirazione

Filtro AutoClean per la massima potenza di aspirazione

Dopo la pulizia, semplicemente premendo un pulsante si attiva una funzione di scuotimento che elimina la polvere depositatasi sul filtro per convogliarla nell'apposita vaschetta. Il flusso dell'aria non sarà quindi più bloccato dalla polvere che ostruisce il filtro e la potenza di aspirazione sarà quella del primo giorno.

Specifiche tecniche

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