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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
FC9222/01
2000 W
Potenza di aspirazione di 400 W
Filtro HEPA 12
AutoClean
Questo aspirapolvere è dotato di un motore da 2000 Watt che genera max. 400 Watt di potenza di aspirazione per una pulizia senza pari.
La spazzola TriActive pulisce i pavimenti in 3 modi diversi con una sola passata: 1) Un'apertura più ampia alla base della spazzola aspira frammenti di maggiori dimensioni. 2) Grazie al flusso ottimizzato attraverso la spazzola, il sistema offre la massima efficacia pulente. 3) Le due spazzole laterali raccolgono la polvere e lo sporco lungo i bordi dei mobili e delle pareti.
Dopo la pulizia, semplicemente premendo un pulsante si attiva una funzione di scuotimento che elimina la polvere depositatasi sul filtro per convogliarla nell'apposita vaschetta. Il flusso dell'aria non sarà quindi più bloccato dalla polvere che ostruisce il filtro e la potenza di aspirazione sarà quella del primo giorno.
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