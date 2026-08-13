Filtro AutoClean per la massima potenza di aspirazione

Dopo la pulizia, semplicemente premendo un pulsante si attiva una funzione di scuotimento che elimina la polvere depositatasi sul filtro per convogliarla nell'apposita vaschetta. Il flusso dell'aria non sarà quindi più bloccato dalla polvere che ostruisce il filtro e la potenza di aspirazione sarà quella del primo giorno.