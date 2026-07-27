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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
FC6904/01
Spazzola di aspirazione a 360°
25,2 V, fino a 75 minuti di autonomia
3 in 1: scopa, panno e aspirabriciole
Spazzola TurboPet
La spazzola di aspirazione a 360° cattura la polvere e lo sporco più velocemente
Le batterie al litio ad alte prestazioni da 25,2V garantiscono fino a 75 minuti di autonomia in modalità Eco, 35 minuti in modalità normale e 25 minuti in modalità Turbo, prima di dover essere ricaricate.
Il motore digitale PowerBlade è progettato per creare un flusso d'aria potente come mai prima d'ora (>1000 l/min) che consente un'aspirazione della spazzola a 360°. Registrati su Philips.com entro 3 mesi dall'acquisto e usufruisci di una garanzia sul motore di 5 anni gratuita!
Recensioni
Test effettuato in comparazione alle 10 scope elettriche senza filo più vendute con prezzo superiore a 300 € in Germania, nel 2017. È stato utilizzato il test di pulizia dello sporco grossolano su pavimenti duri sviluppato da Philips in conformità allo standard internazionale IEC60312-1. Gennaio 2018.
Con sistema di aspirazione e lavaggio