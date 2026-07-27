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  • Il più veloce aspirapolvere senza fili*
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Fuori produzione

SpeedPro Max AquaAspirapolvere senza fili ad acqua

FC6902/01

Il più veloce aspirapolvere senza fili*
Pulizia più veloce con l'aspirapolvere senza fili 3 in 1. La potente spazzola aspirante a 360° cattura più velocemente polvere e sporco da tutte le direzioni. Dai pavimenti duri ai tappeti, sfrutta ogni movimento. Esclusivo sistema di aspirazione e lavaggio per catturare diversi tipi di sporco, in una sola volta.
Vedi tutti i vantaggi

con pulizia 3 in 1

Il più veloce aspirapolvere senza fili*

  • Spazzola di aspirazione a 360°

  • 18 V, fino a 55 minuti di autonomia

  • 3 in 1: scopa, panno e aspirabriciole

  • Spazzola TurboPet

La spazzola di aspirazione a 360° cattura la polvere e lo sporco più velocemente

La spazzola di aspirazione a 360° cattura la polvere e lo sporco più velocemente

La spazzola di aspirazione a 360° cattura la polvere e lo sporco più velocemente

Fino a 55 min* di autonomia, grazie alle batterie agli ioni di litio da 18 V

Le batterie al litio ad alte prestazioni da 18 V garantiscono fino a 55 minuti di autonomia in modalità Eco, 23 minuti in modalità normale e 17 minuti in modalità Turbo, prima di dover effettuare la ricarica.

Il motore PowerBlade crea un potente flusso d'aria (>1000°l/min)

Il motore PowerBlade crea un potente flusso d'aria (>1000°l/min)

Il motore digitale PowerBlade è progettato per creare un flusso d'aria potente come mai prima d'ora (>1000 l/min) che consente un'aspirazione della spazzola a 360°. Registrati su Philips.com entro 3 mesi dall'acquisto e usufruisci di una garanzia sul motore di 5 anni gratuita!

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Esclusioni di responsabilità

  1. Test effettuato in comparazione alle 10 scope elettriche senza filo più vendute con prezzo superiore a 300 € in Germania, nel 2017. È stato utilizzato il test di pulizia dello sporco grossolano su pavimenti duri sviluppato da Philips in conformità allo standard internazionale IEC60312-1. Gennaio 2018.

  2. Con sistema di aspirazione e lavaggio