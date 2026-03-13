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Aspirapolvere e lavapavimenti
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SpeedPro Max Aqua Aspirapolvere senza fili ad acqua
Fuori produzione
Supporto
FC6902/01
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Important Information Manual Philips SpeedPro Max Aqua Cordless Stick vacuum cleaner
Tutti (3)
È possibile aggiungere detergente per pavimenti o acqua calda nel serbatoio dell'aspirapolvere Philips Stick?
Gli accessori dell'aspirapolvere Philips sono compatibili con altri modelli?
Dove si trova il numero di modello/numero di serie dell'aspirapolvere Philips?
Spazzola integrata
Unità di supporto a parete
Tubo per SpeedPro Max Philips
Unità contenitore da 25 V per aspirabriciole
Accessorio lavapavimenti
Spazzola aspirapolvere
Adattatore 18 V
Unità contenitore
Unità spazzola per bocchetta
Unità filtro
Coperchio per il contenitore della polvere
Avverto delle scariche elettrostatiche quando utilizzo l'aspirapolvere Philips
L'aspirapolvere cordless Philips serie 8000 ha una potenza di aspirazione ridotta
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