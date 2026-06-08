ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Veloce. Potente anche nei punti più difficili da raggiungere
  • Veloce. Potente anche nei punti più difficili da raggiungere
  • Veloce. Potente anche nei punti più difficili da raggiungere
  • Veloce. Potente anche nei punti più difficili da raggiungere
  • Veloce. Potente anche nei punti più difficili da raggiungere
  • Veloce. Potente anche nei punti più difficili da raggiungere
  • Veloce. Potente anche nei punti più difficili da raggiungere
  • Veloce. Potente anche nei punti più difficili da raggiungere
  • Veloce. Potente anche nei punti più difficili da raggiungere
  • Veloce. Potente anche nei punti più difficili da raggiungere
  • Veloce. Potente anche nei punti più difficili da raggiungere
  • Veloce. Potente anche nei punti più difficili da raggiungere
  • Veloce. Potente anche nei punti più difficili da raggiungere
  • Veloce. Potente anche nei punti più difficili da raggiungere
  • Veloce. Potente anche nei punti più difficili da raggiungere
  • Veloce. Potente anche nei punti più difficili da raggiungere
  • Veloce. Potente anche nei punti più difficili da raggiungere
  • Veloce. Potente anche nei punti più difficili da raggiungere
  • Veloce. Potente anche nei punti più difficili da raggiungere
  • Veloce. Potente anche nei punti più difficili da raggiungere

Fuori produzione

5000 Series SpeedProAspirapolvere senza filo

FC6727/01

1
| (1) Recensione
Veloce. Potente anche nei punti più difficili da raggiungere
Il nuovo aspirapolvere senza filo SpeedPro garantisce una pulizia rapida e un raggio d'azione elevato. L'aspirapolvere è dotato di una spazzola aspirante a 180° per rimuovere lo sporco efficacemente anche nei punti più difficili: vicino alle pareti, ai mobili e negli angoli.
Vedi tutti i vantaggi

Veloce. Potente anche nei punti più difficili da raggiungere

  • Spazzola di aspirazione a 180°

  • 21,6 V, fino a 40 min

  • 2 in 1: scopa elettrica/aspirabriciole

  • Spazzola mini turbo, filtro extra

Cattura fino al 98% di polvere e sporco a ogni passata

Cattura fino al 98% di polvere e sporco a ogni passata

La spazzola di aspirazione a 180° è progettata per una rimozione efficace e potente del 98% di polvere e sporco a ogni passata, su tutti i tipi di pavimento, anche nei punti più difficili da raggiungere.

I LED della spazzola rivelano la polvere e la sporcizia nascoste

I LED della spazzola rivelano la polvere e la sporcizia nascoste

Polvere, lanugine, capelli e briciole sono facili da individuare ed eliminare con le luci LED della spazzola di SpeedPro. I LED della spazzola rivelano la polvere e la sporcizia nascoste durante la pulizia.

Fino a 40 minuti di autonomia, grazie alle batterie agli ioni di litio da 21,6V

Fino a 40 minuti di autonomia, grazie alle batterie agli ioni di litio da 21,6V

Le batterie agli ioni di litio ad alte prestazioni da 21,6V garantiscono fino a 40 minuti di autonomia in modalità normale e 20 minuti in modalità Turbo, prima di dover effettuare la ricarica.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Trova un pezzo di ricambio o un accessorio

Vai a Ricambi e accessori

Parti e accessori

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

1.0

su 5

1

Recensione

5
4
3
2

08/06/2026

Deutschland

Deutschland

definitiv nicht zu empfehlen

Wir haben zum ersten mal wirklich Geld (knapp 300€) in die Hand genommen und einen Staubsauger einer sogenannten Qualitätsmarke gekauft. Leider saugt das Gerät so schlecht, dass es fast schon spuckt. Wir haben es in die Reparatur gegeben und angeblich sei kein Fehler gefunden. Der Dreck, der eingesaugt wird fällt hinten wieder raus. Wenn doch mal was im Behälter landet, dann ist das ein Bruchteil dessen was am Boden war. Auch der Hinweis, dass die Filter ggf. Nicht sauber genug sind stimmt nicht, denn nach einer kompletten Reinigung schafft das Teil immer noch nichts. Ich kann dieses Gerät niemandem empfehlen. Wirklich schade. Unser altes Teil ist zwar beinahe abgefackelt, aber wäre besser gewesen. Auch diese Wischgeschichte hält nicht was sie verspricht. Da bleibe ich beim analogen Handwischer.

Pro

Kabellos

Contro

Saugt nicht richtig, Muss sehr häufig gereinigt werden, rücklaufklappe im auffangbehälter schliesst nicht richtig, kundenservice/reparaturservice war nicht hilfreich

Questa revisione è stata effettuata per SpeedPro Aqua FC6719/01R1 Kabelloser Akku-Staubsauger – Refurbished

Date of Use 2023-12-13

Questa revisione è stata effettuata per SpeedPro Aqua FC6719/01R1 Kabelloser Akku-Staubsauger – Refurbished

Date of Use 2023-12-13

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. Per prestazioni ottimali, lava il filtro a mano ogni 2 settimane. Strizzalo fino a quando l'acqua non fuoriesce pulita. Lascialo asciugare per 24 ore prima di riutilizzarlo.