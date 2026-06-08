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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
FC6727/01
Spazzola di aspirazione a 180°
21,6 V, fino a 40 min
2 in 1: scopa elettrica/aspirabriciole
Spazzola mini turbo, filtro extra
La spazzola di aspirazione a 180° è progettata per una rimozione efficace e potente del 98% di polvere e sporco a ogni passata, su tutti i tipi di pavimento, anche nei punti più difficili da raggiungere.
Polvere, lanugine, capelli e briciole sono facili da individuare ed eliminare con le luci LED della spazzola di SpeedPro. I LED della spazzola rivelano la polvere e la sporcizia nascoste durante la pulizia.
Le batterie agli ioni di litio ad alte prestazioni da 21,6V garantiscono fino a 40 minuti di autonomia in modalità normale e 20 minuti in modalità Turbo, prima di dover effettuare la ricarica.
1.0
su 5
1
Recensione
Zebra8472
08/06/2026
Deutschland
definitiv nicht zu empfehlen
Wir haben zum ersten mal wirklich Geld (knapp 300€) in die Hand genommen und einen Staubsauger einer sogenannten Qualitätsmarke gekauft. Leider saugt das Gerät so schlecht, dass es fast schon spuckt. Wir haben es in die Reparatur gegeben und angeblich sei kein Fehler gefunden. Der Dreck, der eingesaugt wird fällt hinten wieder raus. Wenn doch mal was im Behälter landet, dann ist das ein Bruchteil dessen was am Boden war. Auch der Hinweis, dass die Filter ggf. Nicht sauber genug sind stimmt nicht, denn nach einer kompletten Reinigung schafft das Teil immer noch nichts. Ich kann dieses Gerät niemandem empfehlen. Wirklich schade. Unser altes Teil ist zwar beinahe abgefackelt, aber wäre besser gewesen. Auch diese Wischgeschichte hält nicht was sie verspricht. Da bleibe ich beim analogen Handwischer.
Pro
Kabellos
Contro
Saugt nicht richtig, Muss sehr häufig gereinigt werden, rücklaufklappe im auffangbehälter schliesst nicht richtig, kundenservice/reparaturservice war nicht hilfreich
Questa revisione è stata effettuata per SpeedPro Aqua FC6719/01R1 Kabelloser Akku-Staubsauger – Refurbished
Date of Use 2023-12-13
Questa revisione è stata effettuata per SpeedPro Aqua FC6719/01R1 Kabelloser Akku-Staubsauger – Refurbished
Date of Use 2023-12-13
Per prestazioni ottimali, lava il filtro a mano ogni 2 settimane. Strizzalo fino a quando l'acqua non fuoriesce pulita. Lascialo asciugare per 24 ore prima di riutilizzarlo.