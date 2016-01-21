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Fuori produzione
FC6400/01
Aspira e lava in una sola passata
Il nuovo Philips PowerPro Aqua è una potente scopa elettrica senza fili che consente anche la pulizia ad acqua. Combina aspirazione e lavaggio per una rimozione efficace della sporcizia quotidiana. Facile inserimento/disinserimento del serbatoio d'acqua per un passaggio immediato dalla funzione aspirazione alla funzione combinata di aspirazione e lavaggio.
Aspirazione e pulizia ad acqua
14,4 V
Spazzola TriActive turbo
Tecnologia PowerCyclone
La tecnologia PowerCyclone offre eccellenti prestazioni di pulizia in una sola passata. L'aria entra rapidamente nel sistema PowerCyclone e viene proiettata nel passaggio ricurvo, per separare in modo efficace la polvere dall'aria.
L'esclusivo sistema di lavaggio controlla il rilascio di acqua per mantenere un'umidità ottimale su tutti i pavimenti duri per l'intera operazione di pulizia.
La spazzola turbo TriActive offre prestazioni di pulizia eccellenti su pavimenti duri e tappeti. La spazzola motorizzata e il flusso d'aria ottimizzato aspirano la sporcizia e la lanugine in una sola passata.
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4.3
su 5
4
Recensioni
manu74
21/01/2016
Italia
Mai lavato così tanto prima!
Per me pulire i pavimenti era un incubo e ora è quasi un piacere, in 10 - 15 minuti aspiro e lavo contemporaneamente in tutta la casa, meglio di così non si può! Unica pecca trascurabile, il contenitore dell'acqua tende a staccarsi quando si inclina troppo la scopa, ma basta inclinare lateralmente anziché frontalmente ed è tutto a posto.
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Questa revisione è stata effettuata per Scopa elettrica PowerPro Aqua FC6400/01
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cveys
20/08/2016
France
Compratore verificato
produit d'appoint très pratique au quotidien
cet aspirateur balai d'appoint est très pratique au quotidien surtout lorsqu'il y a chien, chats etc ... dans la maison. Très maniable, très facile d'utilisation et surtout sans fil. Cependant comme il ne permet pas d'aller au dessous des meubles il est utile d'avoir également un aspirateur plus classique. A ce stade ci de l'utilisation, je recommanderai certainement cet électro-ménager. L'avenir me dira quelle en sera la durée de vie !
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Questa revisione è stata effettuata per Aspirateur-balai PowerPro Aqua FC6400/01
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ciccialicia
08/08/2016
Italia
Compratore verificato
quanto tempo guadagnato!
facile da usare, da mantenere e pulire. basta svuotare il serbatoio una volta usata e pulire lo straccio + ogni tot tempo (indicato in chiare istruzioni) bisogna pulire filtro e cambiare il panno per lavare. se usata alla massima velocità purtroppo non ha grande autonomia, ma anche alla potenza più bassa funziona bene. io uso questa velocità, se no non mi basterebbe nemmeno per pulire tutto l'appartamento purtroppo. autonomia di batteria cmq buona. facile da usare, pulisce anche bene. ottimo acquisto, avendo due gatti e un coniglio per casa, la possibilità di aspirare e lavare contemporaneamente mi ha aiutato moltissimo
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Questa revisione è stata effettuata per Scopa elettrica PowerPro Aqua FC6400/01
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Si consiglia la sostituzione ogni 3-6 mesi in base alla frequenza d'uso. 2 panni in microfibra sono inclusi nella confezione, puoi consultare il sito Web www.philips.com per trovare informazioni su dove acquistare i panni in microfibra. Non possiamo garantire risultati di pulizia ottimali se utilizzi panni in microfibra di altre marche.