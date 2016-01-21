facile da usare, da mantenere e pulire. basta svuotare il serbatoio una volta usata e pulire lo straccio + ogni tot tempo (indicato in chiare istruzioni) bisogna pulire filtro e cambiare il panno per lavare. se usata alla massima velocità purtroppo non ha grande autonomia, ma anche alla potenza più bassa funziona bene. io uso questa velocità, se no non mi basterebbe nemmeno per pulire tutto l'appartamento purtroppo. autonomia di batteria cmq buona. facile da usare, pulisce anche bene. ottimo acquisto, avendo due gatti e un coniglio per casa, la possibilità di aspirare e lavare contemporaneamente mi ha aiutato moltissimo