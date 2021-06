Concetto di audio a triangolo equilatero

Il concetto di audio con diffusione a triangolo equilatero in questo altoparlante è stato appositamente progettato per offrire un audio più bilanciato. Il design equilaterale dei driver dell'altoparlante garantisce un audio più bilanciato, assicurando un audio equalizzato senza distorsioni. Ogni altoparlante DS6200 satellite dispone di un driver full range completato da due componenti wOOx Philips brevettati per bassi più profondi e più ricchi installati in una configurazione a triangolo equilatero per generare un audio più spazioso.