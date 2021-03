Porta USB-C con supporto per rilascio di potenza

USB-C è il connettore di ricarica di ultima generazione ormai adottato da dispositivi mobili come telefoni cellulari, telecamere per esterni e tablet. Il rilascio di potenza è lo standard di rilascio di potenza USB che stabilisce gli standard per i rilasci di potenza di 15 W, 27 W, 45 W e fino a 100 W.