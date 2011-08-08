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Fuori produzione
DLN1763/10
Viaggia con stile con il tuo iPad
Viaggia con stile con la cover in similpelle imbottita dotata di struttura e chiusura rinforzate che si trasformano facilmente in un supporto per la visualizzazione a mani libere. All'interno il rivestimento morbido e la base integrata proteggono il tuo iPad quando sei in viaggio.
per iPad 2
Porta con te il tuo dispositivo nella custodia protettiva mentre sei in viaggio o utilizzala per proteggerlo in borsa o nello zainetto.
La custodia cover protegge l'intero dispositivo con un rivestimento che si apre facilmente per un facile accesso quando necessario.
La chiusura sicura si ripiega all'indietro e diventa un comodo supporto per la visualizzazione a mani libere su qualsiasi superficie piana.
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