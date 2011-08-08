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Fuori produzione

Custodia a portafoglio

DLN1763/10

Viaggia con stile con il tuo iPad

Viaggia con stile con la cover in similpelle imbottita dotata di struttura e chiusura rinforzate che si trasformano facilmente in un supporto per la visualizzazione a mani libere. All'interno il rivestimento morbido e la base integrata proteggono il tuo iPad quando sei in viaggio.

Vedi tutti i vantaggi

con la cover che si trasforma in un supporto

Viaggia con stile con il tuo iPad

  • per iPad 2

Custodia da trasporto da portare con te o in borsa

Porta con te il tuo dispositivo nella custodia protettiva mentre sei in viaggio o utilizzala per proteggerlo in borsa o nello zainetto.

Custodia cover

La custodia cover protegge l'intero dispositivo con un rivestimento che si apre facilmente per un facile accesso quando necessario.

La chiusura diventa un comodo supporto

La chiusura sicura si ripiega all'indietro e diventa un comodo supporto per la visualizzazione a mani libere su qualsiasi superficie piana.

Specifiche tecniche

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