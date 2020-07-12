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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
DLC5204L/00
Cavo intrecciato di qualità da USB-C a Lightning
Con questo cavo da USB-C a Lightning otterrai la massima potenza dal caricatore con rilascio di potenza per iPhone e iPad. Cavo di qualità da 1,2 metri per la massima flessibilità.
Sincronizzazione e ricarica
1,2 m
Cavo intrecciato nero
Rilascio di potenza
Portalo con te, mettilo sulla scrivania o sostituisci quello che hai perso per poter sempre collegare e ricaricare il tuo dispositivo quando ne hai bisogno.
Cavo di carica sottoposto a test di stress per un uso intenso oltre 10.000 volte
Compatibile con qualsiasi fonte di alimentazione esistente basata su USB: a parete, per auto o via computer, per una comoda ricarica ovunque.
Recensioni