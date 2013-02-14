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Fuori produzione
Torre audio
Tira fuori il meglio dai tuoi CD o dal tuo iPod/iPhone/iPad grazie all'audio diffuso, coinvolgente e nitido offerto dalle tecnologie LivingSound e PureDigital. Questo sistema docking 3.1 Philips DCM5090/10 è dotato di un subwoofer, potenza in uscita di 200 W e una base docking di facile utilizzo.
Base docking per iPod/iPhone/iPad
La tecnologia LivingSound di Philips in corso di brevetto, amplia in maniera considerevole la posizione ottimale d'ascolto (la migliore posizione d'ascolto nella stanza) in questo modo è possibile ascoltare musica davvero coinvolgente in una zona più ampia. Combinando vari processi di elaborazione sonora, LivingSound è in grado di ripristinare la ricchezza e i dettagli spaziali e sonori che spesso si perdono con un sistema stereo compatto. Il risultato è una posizione di ascolto ottimale più ampia e distribuita più uniformemente all'interno della stanza. Adesso l'ascolto della musica non è più limitata a spazi ristretti. Ascolta la tua musica con un audio stereo ottimale in spazi più ampi.
Tecnologia di elaborazione audio PureDigital avanzata per prestazioni audio decisamente superiori rispetto alla tecnologia di elaborazione audio analogica convenzionale che caratterizza i lettori docking che utilizzano l'uscita audio analogica degli iPod/iPhone. Tramite l'uscita audio digitale dell'iPod/iPhone e l'elaborazione digitale in ogni parte del circuito, si ottiene un rapporto segnale-rumore molto più alto. Il risultato è una qualità audio perfettamente bilanciata senza pari.
Ascolta la tua musica preferita in formato MP3 mentre carichi il tuo iPod/iPhone/iPad. La base docking ti consente di collegare il tuo dispositivo portatile direttamente al sistema Philips per ascoltare i tuoi brani musicali preferiti con un audio di qualità superiore e di ricaricare il tuo iPod/iPhone/iPad durante il funzionamento, così da poter ascoltare la musica senza doverti preoccupare dello stato di carica della batteria. Il sistema carica automaticamente il dispositivo portatile quando quest'ultimo è inserito.
4.3
su 5
68
Recensioni
85%
di utenti consiglia questo prodotto
Stevie64
14/02/2013
United Kingdom
Compratore verificato
Excellent music system
Excellent music system, great sound quality easy to use, plays Cd's Ipod Mp3 radio Looks good and is a feature in the room
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DCM5090 docking sound system
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Stevie64
14/02/2013
United Kingdom
Excellent music system
Excellent music system, great sound quality easy to use, plays Cd's Ipod Mp3 radio Looks good and is a feature in the room
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cobe123
22/07/2012
United Kingdom
Awesome product
Stylish design, impeccable sound quality and works well with iPods and iPads.
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