LivingSound per un audio stereo più ampio e coinvolgente

La tecnologia LivingSound di Philips in corso di brevetto, amplia in maniera considerevole la posizione ottimale d'ascolto (la migliore posizione d'ascolto nella stanza) in questo modo è possibile ascoltare musica davvero coinvolgente in una zona più ampia. Combinando vari processi di elaborazione sonora, LivingSound è in grado di ripristinare la ricchezza e i dettagli spaziali e sonori che spesso si perdono con un sistema stereo compatto. Il risultato è una posizione di ascolto ottimale più ampia e distribuita più uniformemente all'interno della stanza. Adesso l'ascolto della musica non è più limitata a spazi ristretti. Ascolta la tua musica con un audio stereo ottimale in spazi più ampi.