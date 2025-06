HDMI 1080p con upscaling ad alta definizione per immagini più nitide

HDMI 1080p con upscaling offre immagini nitide come il cristallo. Ora puoi guardare i film a definizione standard in altissima definizione, visualizzando maggiori dettagli e immagini più reali. La scansione progressiva (rappresentata da "p" in "1080p") elimina le righe tipiche degli schermi TV, garantendoti immagini straordinariamente nitide. Inoltre, HDMI è in grado di effettuare una connessione digitale diretta che supporta segnali video HD digitali non compressi e segnali audio digitali multicanale, senza conversione dei segnali analogici; in tal modo le immagini sono impeccabili e la qualità audio è completamente priva di rumore.