Indispensabili per il mixer

Un paio di ganci per impastare in acciaio inossidabile che si adattano perfettamente al tuo mixer con supporto e recipiente. Ideale per impastare. Disporre di due ganci extra potrebbe risultare particolarmente utile, poiché quando due sono in lavastoviglie potrai usare gli altri due che hai a disposizione. Scopri tutti i vantaggi