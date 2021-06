Tweeter a cupola in seta per un audio cristallino

Un tweeter a cupola in seta è composto da un diaframma fatto di seta: un materiale superiore a quello utilizzato per gli altri tweeter. Il materiale in seta che compone il diaframma ha delle caratteristiche di attenuazione audio superiori, mentre la sua composizione morbida assicura interferenze audio minime. In questo modo, l'audio che viene prodotto dai tweeter a cupola in seta risulta chiaro, corposo e con una gamma estesa.