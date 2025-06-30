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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Tecnologia SteelPrecision
Sensore PowerAdapt
Indicatore batteria a 3 livelli
Il regolabarba Philips 9000 Prestige è dotato della nuovissima tecnologia SteelPrecision, costituita da un pettine in metallo integrato e da una lama robusta. Questo sistema non si piega come un pettine di plastica, indipendentemente dalla pressione applicata, garantendo così i più precisi e uniformi risultati di rifinitura*.
Ottieni la rifinitura più uniforme. Questo regolabarba per uomo segue sempre i contorni del viso con un rivestimento anti-frizione che consente di scorrere sulla pelle con facilità e senza sforzo.
Le nostre lame totalmente in metallo rimangono sempre affilate. Inoltre, grazie alla speciale geometria delle lame, il regolabarba Prestige 9000 taglia anche i peli più spessi senza tirarli.
4.4
su 5
399
Recensioni
88%
di utenti consiglia questo prodotto
GabroG93
30/06/2025
Italia
Qualità eccezionale
La qualità si sente dal peso. Preciso e robusto. Funzionante sia a batteria che con cavo. E' quello che cercavo da anni.. quello che non capisco è perché nei negozi ho sempre trovato soltanto i prodotti di qualità più bassa o comunque di fascia bassa anche se della stessa marca.. l'ho trovato per caso sul sito Philips..
Pro
E' preciso, efficente... perfetto
Contro
Nessuno. Se proprio bisogna trovarne uno si può dire il peso ma è sinonimo di qualità e robustezza.. quindi soltanto in certe situazioni come certi viaggi in cui i grammi fanno la differenza può essere tenuto in considerazione.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Regolabarba
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Regolabarba
Teo89
10/11/2023
Italia
Parte della promozione
Super consigliato! Qualità ed eccellenza!
Uso diversi regolabarba Philips da molti anni ormai, alcuni erano buoni, altri meno, ma il punto debole di tutti era sempre il pettine che cedeva il passo, soprattutto sul mento durante il taglio. Con questo rifinitore, questo problema l'ho finalmente risolto perché il pettine in metallo è super robusto e quindi si ha un risultato di rifinitura assolutamente uniforme su tutto il viso. La barba risulta regolare in tutti i punti, super rifinita con nessuna sbavatura. Nel complesso sono molto soddisfatto e contento: il rasoio è robusto ma maneggevole e praticamente lo uso quotidianamente. Lo consiglio vivamente a tutti quelli che, come me, curano molto l'aspetto fisico e vogliono sempre avere una barba curata nei minimi dettagli. Philips è sempre una garanzia, sinonimo di eccellenza e qualità E' inoltre presente una custodia su misura, ideale anche per viaggiare e proteggersi. Conclusione: super raccomandato!
Pro
Precisione - qualità - compattezza - perfezione - qualità
Contro
-
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/90 Regolabarba
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/90 Regolabarba
Francescor2
10/11/2023
Italia
Parte della promozione
Si Adatta alle esigenze più disparate
Questo Kit composto da un regolabarba della serie Prestige e da un rasoio di tipo oneblade consente di essere sempre sicuri durante la rasatura, sia che si abbia una barba folta, che una meno complessa da gestire. Il primo è un oggetto molto più completo che permette di lavorare sul nostro amato viso con una regolazione abbastanza precisa tramite la rotellina posta al centro. I pettini sono in metallo, quindi di alta qualità. Il Oneblade invece lo uso molto più spesso in quanto amo rifinire ogni 2 giorni circa i peli superflui che crescono inevitabilmente. La testina dura dei mesi, quindi anche sotto questo punto di vista si è abbastanza tranquilli. Per quanto riguarda la ricarica e l'autonomia in generale non ci si può lamentare in quanto durando abbastanza, una ricarica notturna saltuaria non si sente nemmeno. In conclusione, questo Kit posso definirlo essenziale, nonostante il prezzo possa sembrare leggermente sopra la media. Secondo me vale la pena investire qualcosa in più per avere prodotti di qualità, e in questo caso si hanno abbondantemente!
Pro
Affidabilità e Versatilità
Contro
Costo Iniziale
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/90 Regolabarba
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/90 Regolabarba
Sulla base di un test di uniformità oggettivo con immagini ravvicinate nella sua classe di prezzo, effettuato da un'agenzia terza