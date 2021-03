Massima precisione con l'esclusiva tecnologia SteelPrecision

BT9000 Prestige è dotato della nuovissima tecnologia SteelPrecision, costituita da un pettine in metallo integrato e da una lama robusta. Questo sistema non si piega come un pettine di plastica, indipendentemente dalla pressione applicata. In questo modo, BT9000 Prestige offre sempre risultati di rifinitura più precisi e uniformi*.