Mi piace avere una barba corta, curata e dai contorni definiti e mi sono trovato molto bene con questo set. Nella confezione sono presenti un regolarba 9000 Prestige e un rasoio OneBlade che combinati permettono di creare il proprio look con precisione e stile. Il regolabarba presenta la nuova tecnologia SteelPrecision che consiste in un pettine in metallo già integrato nel corpo e questo evita l'utilizzo di accessori in plastica per le lunghezze che vanno da 0,4 mm a 5 mm (per lunghezze da 5,4 mm a 10 mm invece è presente un pettinino in plastica da aggiungere); questa sistema garantisce risultati più precisi e uniformi perché non si hanno i problemi dovuti ad un movimento del pettine in plastica durante una maggiore pressione oppure cadute del pettine stesso che si stacca dalla lama. Un'altra cosa che mi è piaciuta è la modalità di impostazione della lunghezza attraverso una rotellina che si sposta in modo orizzontale e non verticale e questo evita cambiamenti accidentali durante l'utilizzo (cosa che mi accade spesso con altri regolabarba che hanno un sistema diverso). Un'altra tencologia presente è il sensore PowerAdapt che va a modulare automaticamente il motore per mantenere una potenza costante a secondo del tipo di pelo e della zona più folta di barba. Il regolabarba è completamente impermeabile e può essere utilizzato anche sotto la doccia; la ricarica impiega circa un'ora e consente un utilizzo di 120 minuti con un indicatore di batteria residua a 3 livelli (scarica, media, carica). Nella confezione è presente anche una bella custodia da viaggio dove riporre il regolabarba mentre per il rasoio OneBlade è presente solo un cappuccio in plastica per coprire la lama. Per i contorni o le zone dove si vuole rasare è possibile ussare l'altro prodotto presente nel set che è il rasoio OneBlade che è studiato in modo tale da poter essere usato su diverse lunghezze del pelo e non irrita la pelle. In questi giorni di utilizzo posso dire di essermi trovato bene con entrambi i prodotti. Il regolabarba è di qualità e anche se può rimanere un po' più grande e pesante rispetto ad altri prodotti, l'ho trovato molto preciso nel taglio ma soprattutto versatile; il pettine integrato lo rende molto comodo da portare con sé considerando che è già presente tutto quello che serve. Potrebbe essere un difetto il fatto che la lunghezza minima è di 0,4 mm ma con il rasoio OneBlade questa mancanza viene meno.