Termini di ricerca

0

Carrello

Al momento non ci sono articoli nel carrello.

    • Lame affilate, minimo sforzo Lame affilate, minimo sforzo Lame affilate, minimo sforzo

      Beard Trimmer 7000 Series Styling della barba con sistema di raccolta dei peli

      BT7670/15

      Punteggio complessivo / 5
      • Recensioni Recensioni

      Lame affilate, minimo sforzo

      Con le lame in metallo autoaffilanti, l'ampio rifinitore e la tecnologia BeardSense otterrai un risultato preciso e uniforme senza sforzi. Inoltre, l'innovativo sistema di raccolta dei peli riduce il disordine e ti permette di rifinire con meno fastidio.

      Scopri tutti i vantaggi
      Seleziona un'opzione di pagamento
      Paga ora

      Prodotti simili

      Vedi tutti Regolabarba

      Acquistali insieme e risparmia Acquistali insieme e ricevi 1 articolo in omaggio

      Tutto ciò di cui hai bisogno in un unico acquisto

      Prezzo del pacchetto

      Salta

      Scegli una delle seguenti opzioni: Scegli uno dei seguenti prodotti:

      Aggiungi accessori

      Vedi tutto
      Questo prodotto
      Beard Trimmer 7000 Series
      - {discount-value}

      Beard Trimmer 7000 Series

      Styling della barba con sistema di raccolta dei peli

      totale

      recurring payment

      Lame affilate, minimo sforzo

      Per una barba ben definita e meno disordinata

      • Lame 100% in metallo
      • Incrementi di precisione di 0,2 mm
      • Rifinitore grande
      • Sistema di raccolta dei peli
      • Fino a 120 minuti di autonomia
      Massima precisione e prestazioni durature

      Massima precisione e prestazioni durature

      Le lame in metallo autoaffilanti offrono una maggiore resistenza per la massima precisione durante la rifinitura, rimanendo affilate come il primo giorno, senza bisogno di lubrificarle. Le lame non corrosive facilitano inoltre la pulizia.

      Modella la tua barba con la precisione che desideri

      Modella la tua barba con la precisione che desideri

      La manopola di precisione del rifinitore offre 40 impostazioni di lunghezza con incrementi di 0,2 mm, aiutandoti a modellare la barba con la precisione che desideri.

      Progettato per catturare i peli mentre tagli

      Progettato per catturare i peli mentre tagli

      Il nostro innovativo sistema di raccolta dei peli cattura efficacemente fino all'80% dei peli tagliati*, riducendo il fastidio durante la rasatura.

      Potente anche sulle barbe più incolte

      Potente anche sulle barbe più incolte

      Dotato della tecnologia BeardSense, il nostro rifinitore analizza la densità della barba 125 volte al secondo per aumentare la potenza nelle zone più folte, offrendoti la potenza giusta per un risultato ottimale.

      Rifinitura efficiente e uniforme per il look ideale

      Rifinitura efficiente e uniforme per il look ideale

      Gli avanzati pettini Lift & Trim sollevano i peli verso la lama, catturandoli ad ogni passata per una rifinitura efficiente e uniforme.

      Rifinisci e modella la barba per un risultato pulito e definito

      Rifinisci e modella la barba per un risultato pulito e definito

      Il grande rifinitore di qualità, interamente in metallo, ti aiuta a rifinire e modellare la barba per un risultato pulito e definito.

      Aggiungi definizione al tuo look finale

      Aggiungi definizione al tuo look finale

      Il rifinitore di precisione ad aggancio, con il suo design sottile, aggiunge definizione ai dettagli senza sforzo, modellando accuratamente il tuo look.

      Ottieni il look perfetto con le sfumature giuste

      Ottieni il look perfetto con le sfumature giuste

      I pettini per sfumatura del rifinitore creano sfumature su entrambi i lati della barba per una finitura ideale.

      Semplifica la tua routine con una pulizia facile

      Semplifica la tua routine con una pulizia facile

      Poiché il rifinitore è lavabile al 100%, puoi semplicemente sciacquarlo sotto l'acqua corrente e riporlo via, in tutta semplicità.

      Per un maggiore controllo e comfort durante il taglio

      Per un maggiore controllo e comfort durante il taglio

      L'impugnatura ergonomica con presa Fine Line a 360 gradi rende il dispositivo facile da impugnare e maneggiare, offrendoti il comfort e il controllo necessari per perfezionare il tuo look.

      Facile ricarica e conservazione

      Facile ricarica e conservazione

      Il supporto ti consente di ricaricare e riporre il dispositivo, così è sempre pronto quando ne hai bisogno.

      Prestazioni elevate e costanti dall'inizio alla fine

      Prestazioni elevate e costanti dall'inizio alla fine

      La nostra resistente batteria al litio garantisce fino a 120 minuti di autonomia con opzione di ricarica rapida di 5 minuti**, per un'esperienza di rifinitura potente e continua.

      Sicurezza a ogni rasatura

      Sicurezza a ogni rasatura

      La spia luminosa ti informa sullo stato della batteria e se è completamente carica, così da avere il dispositivo sempre pronto per la prossima rasatura.

      Massima organizzazione sia a casa che in viaggio

      La custodia da viaggio ti consente di riporre il dispositivo e tutti gli accessori necessari in un unico posto, in modo da mantenere la tua routine di cura personale sia a casa che in viaggio.

      Specifiche tecniche

      • Accessori

        Funzioni utili
        • Sistema di raccolta dei peli
        • Supporto di ricarica
        • Spazzolina per pulizia
        • USB-A (adattatore non incluso)
        Trasporto e conservazione
        Custodia da viaggio

      • Assorbimento

        Autonomia
        120 minuti
        Tipo di batteria
        ioni di Litio
        Carica
        • 1 ora
        • 5 minuti di ricarica rapida
        • Ricarica tramite USB-A (5 V⎓ / ≥1 A)
        Stato batteria
        Indicatore di ricarica
        Utilizzo
        Senza filo

      • Design

        Impugnatura
        Impugnatura ergonomica
        Rifiniture
        Ardesia media metallizzata

      • Assistenza

        Garanzia
        Fino a 5 anni***

      • Facilità d'uso

        Nessuna manutenzione
        Non richiede olio per lame
        Resistenza all'acqua
        Wet & Dry

      • Riepilogo

        Zona del corpo
        Barba
        Strumenti e accessori
        10
        Impostazioni della lunghezza
        0,4-20 mm
        Incrementi di precisione
        40
        Soluzione
        Rifinitura
        Tecnologie
        BeardSense

      • Strumenti per lo styling

        Lama di rifinitura
        Lame in metallo autoaffilanti
        Specializzati
        • Rifinitore di precisione
        • Pettini per sfumatura
        • Rifinitore grande

      • Pettini

        Barba
        • Corto 0,4-10 mm
        • Lungo 10,4-20 mm

      Badge-D2C

      Ottieni assistenza per questo prodotto

      Trova consigli sui prodotti, domande frequenti, manuali dell'utente e informazioni su sicurezza e conformità.
      Clippin

      Trova un pezzo di ricambio o un accessorio

      Vai a Ricambi e accessori

      Accessori

      Prodotti consigliati

      Prodotti visionati di recente

      Recensioni

      Diventa il primo a recensire questo oggetto

      • Previa registrazione su Philips.com entro 90 giorni dall'acquisto 

      Etichetta ambientale

      identificazione del materiale

      Offerte esclusive, solo per te


      Lo stile di vita sano inizia qui. Iscriviti e approfitta di.

      10€ di sconto sul primo acquisto.*

      Accesso anticipato alle vendite.

      Consigli per uno stile di vita sano.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!
      Che cosa significa?
      *Clicca qui per leggere i nostri termini e condizioni
      © Philips S.p.A. (società a socio unico), Viale Sarca 235, 20126 Milano– P. IVA 00856750153, 2004 - 2025

      Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

      Ho capito

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.