BT7670/15
Lame affilate, minimo sforzo
Con le lame in metallo autoaffilanti, l'ampio rifinitore e la tecnologia BeardSense otterrai un risultato preciso e uniforme senza sforzi. Inoltre, l'innovativo sistema di raccolta dei peli riduce il disordine e ti permette di rifinire con meno fastidio.Scopri tutti i vantaggi
Se hai diritto all'esenzione IVA sui dispositivi medici, puoi usufruirne su questo prodotto. L'importo dell'IVA verrà detratto dal prezzo indicato sopra. Visualizza i dettagli completi nel tuo carrello.
Styling della barba con sistema di raccolta dei peli
Le lame in metallo autoaffilanti offrono una maggiore resistenza per la massima precisione durante la rifinitura, rimanendo affilate come il primo giorno, senza bisogno di lubrificarle. Le lame non corrosive facilitano inoltre la pulizia.
La manopola di precisione del rifinitore offre 40 impostazioni di lunghezza con incrementi di 0,2 mm, aiutandoti a modellare la barba con la precisione che desideri.
Il nostro innovativo sistema di raccolta dei peli cattura efficacemente fino all'80% dei peli tagliati*, riducendo il fastidio durante la rasatura.
Dotato della tecnologia BeardSense, il nostro rifinitore analizza la densità della barba 125 volte al secondo per aumentare la potenza nelle zone più folte, offrendoti la potenza giusta per un risultato ottimale.
Gli avanzati pettini Lift & Trim sollevano i peli verso la lama, catturandoli ad ogni passata per una rifinitura efficiente e uniforme.
Il grande rifinitore di qualità, interamente in metallo, ti aiuta a rifinire e modellare la barba per un risultato pulito e definito.
Il rifinitore di precisione ad aggancio, con il suo design sottile, aggiunge definizione ai dettagli senza sforzo, modellando accuratamente il tuo look.
I pettini per sfumatura del rifinitore creano sfumature su entrambi i lati della barba per una finitura ideale.
Poiché il rifinitore è lavabile al 100%, puoi semplicemente sciacquarlo sotto l'acqua corrente e riporlo via, in tutta semplicità.
L'impugnatura ergonomica con presa Fine Line a 360 gradi rende il dispositivo facile da impugnare e maneggiare, offrendoti il comfort e il controllo necessari per perfezionare il tuo look.
Il supporto ti consente di ricaricare e riporre il dispositivo, così è sempre pronto quando ne hai bisogno.
La nostra resistente batteria al litio garantisce fino a 120 minuti di autonomia con opzione di ricarica rapida di 5 minuti**, per un'esperienza di rifinitura potente e continua.
La spia luminosa ti informa sullo stato della batteria e se è completamente carica, così da avere il dispositivo sempre pronto per la prossima rasatura.
La custodia da viaggio ti consente di riporre il dispositivo e tutti gli accessori necessari in un unico posto, in modo da mantenere la tua routine di cura personale sia a casa che in viaggio.
