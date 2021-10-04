ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Regolabarba aspirante, meno disordine
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Regolabarba aspirante, meno disordine
  • Regolabarba aspirante, meno disordine
  • Regolabarba aspirante, meno disordine
  • Regolabarba aspirante, meno disordine
  • Regolabarba aspirante, meno disordine
  • Regolabarba aspirante, meno disordine
  • Regolabarba aspirante, meno disordine
  • Regolabarba aspirante, meno disordine
  • Regolabarba aspirante, meno disordine
  • Regolabarba aspirante, meno disordine
  • Regolabarba aspirante, meno disordine
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Regolabarba aspirante, meno disordine
  • Regolabarba aspirante, meno disordine
  • Regolabarba aspirante, meno disordine
  • Regolabarba aspirante, meno disordine
  • Regolabarba aspirante, meno disordine
  • Regolabarba aspirante, meno disordine
  • Regolabarba aspirante, meno disordine
  • Regolabarba aspirante, meno disordine
  • Regolabarba aspirante, meno disordine
  • Regolabarba aspirante, meno disordine

Beardtrimmer series 7000Regolabarba con sistema aspirante

BT7500/15

4.2
| (41) Recensioni | 88% di utenti consiglia questo prodotto
Regolabarba aspirante, meno disordine
Rifinisci barba, baffi e basette senza sporcare. Il nuovo regolabarba con sistema aspirante Philips è dotato di un flusso d'aria migliorato ad alte prestazioni, più potente del 50%*, capace di aspirare efficacemente i peli tagliati e garantire una rifinitura pulita.
Vedi tutti i vantaggi

Il regolabarba di precisione numero uno di Philips

Regolabarba aspirante, meno disordine

  • Impostazioni di precisione da 0,5 mm

  • Lame in metallo autoaffilanti

  • Fino a 75 min di uso/1 h di ricarica

  • Sistema aspirante ad alte prestazioni

Flusso di aria migliorato per una rifinitura pulita

Flusso di aria migliorato per una rifinitura pulita

Il sistema di aspirazione ad alte prestazioni del regolabarba Philips 7000 offre un flusso di aria* migliorato e più potente del 50% per catturare fino al 95% dei peli tagliati e ottenere una rifinitura senza sporcare.

Rifinisce in modo uniforme e cattura i peli appiattiti

Rifinisce in modo uniforme e cattura i peli appiattiti

La barba ispida non è più un problema. Il sistema Lift&Trim Pro cattura tutti i peli appiattiti e li solleva verso le lame per un taglio preciso, pur essendo il rifinitore ideale anche per le barbe lunghe.

Lame autoaffilanti senza bisogno di alcuna manutenzione

Lame autoaffilanti senza bisogno di alcuna manutenzione

Adatte anche per i peli più spessi, le lame a doppia affilatura garantiscono sempre contorni precisi e una rifinitura di livello superiore. Non sono necessari olio o lame di ricambio.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Trova un pezzo di ricambio o un accessorio

Vai a Ricambi e accessori

Parti e accessori

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

4.2

su 5

41

Recensioni

88%

di utenti consiglia questo prodotto

04/10/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

Il prodotto ha le funzionalità richieste

Qualità prezzo eccezionale. _Soddisfa le mie esigenze

Pro

Leggero

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Regolabarba con sistema aspirante

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Regolabarba con sistema aspirante

25/05/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

Prodotto conforme alla descrizione

Complimenti a Philips. Avevo un prodotto regolabarba che dopo un anno si è danneggiato, non mi si agganciava il recipiente per i residui... portato in assistenza e sostituito Philips Beardtrimmer series 7000.

Pro

Funziona alla grande

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Regolabarba con sistema aspirante

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Regolabarba con sistema aspirante

10/04/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo prodotto

Regolabarba efficiente, silenzioso e accurato. Facile pulizia e manutenzione.

Pro

Facile utilizzo, rapidità e precisione taglio.

Contro

Prezzo, mancanza ricambi pettine metallo.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Regolabarba con sistema aspirante

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Regolabarba con sistema aspirante

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. Rispetto al suo predecessore Philips

  2. Testato in laboratorio su peli sintetici