Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Impostazioni di precisione da 0,5 mm
Lame in metallo autoaffilanti
Fino a 75 min di uso/1 h di ricarica
Sistema aspirante ad alte prestazioni
Il sistema di aspirazione ad alte prestazioni del regolabarba Philips 7000 offre un flusso di aria* migliorato e più potente del 50% per catturare fino al 95% dei peli tagliati e ottenere una rifinitura senza sporcare.
La barba ispida non è più un problema. Il sistema Lift&Trim Pro cattura tutti i peli appiattiti e li solleva verso le lame per un taglio preciso, pur essendo il rifinitore ideale anche per le barbe lunghe.
Adatte anche per i peli più spessi, le lame a doppia affilatura garantiscono sempre contorni precisi e una rifinitura di livello superiore. Non sono necessari olio o lame di ricambio.
4.2
su 5
41
Recensioni
88%
di utenti consiglia questo prodotto
MURIONI
04/10/2021
Italia
Compratore verificato
Il prodotto ha le funzionalità richieste
Qualità prezzo eccezionale. _Soddisfa le mie esigenze
Pro
Leggero
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Regolabarba con sistema aspirante
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Regolabarba con sistema aspirante
25/05/2021
Italia
Compratore verificato
Prodotto conforme alla descrizione
Complimenti a Philips. Avevo un prodotto regolabarba che dopo un anno si è danneggiato, non mi si agganciava il recipiente per i residui... portato in assistenza e sostituito Philips Beardtrimmer series 7000.
Pro
Funziona alla grande
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Regolabarba con sistema aspirante
Sì, consiglio questo prodotto
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Junkxl
10/04/2021
Italia
Compratore verificato
Ottimo prodotto
Regolabarba efficiente, silenzioso e accurato. Facile pulizia e manutenzione.
Pro
Facile utilizzo, rapidità e precisione taglio.
Contro
Prezzo, mancanza ricambi pettine metallo.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Regolabarba con sistema aspirante
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Regolabarba con sistema aspirante
Rispetto al suo predecessore Philips
Testato in laboratorio su peli sintetici