Ho avuto modo di usare questo regolabarba Philips nelle scorse due settimane, devo dire che mi trovo davvero a mio agio. Le lame in acciaio inox sono molto fitte e affilate e permettono di catturare tutti i peli; grazie alla possibilità di regolare la lunghezza desiderata con scatti di mezzo millimetro ho avuto modo di essere molto preciso con un semplice gesto. Ho provato anche ad usare delle impostazioni differenti per regolare basette e capelli sulla nuca, il regolabarba è stato anche in quel caso comodo da usare, sono riuscito a seguire molto bene le curve del viso. Il sistema aspirante cattura quasi tutti i peli tagliati, il che è molto utile in quanto non c'è necessità, dopo l'uso, di pulire a fondo il bagno o comunque la superficie dove ci si è poggiati, basta solo svuotare la cassettina dove si accumulano i peli tagliati. Ottima la ricarica, molto veloce. Sicuramente continuerò ad utilizzarlo perché, rispetto ai prodotti da me usati in passato, è molto più preciso e performante.