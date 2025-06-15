Termini di ricerca
BT5780/15
Massima precisione, minimo sforzo
Ottieni la massima precisione senza sforzi. Grazie alle lame in metallo autoaffilanti e all'innovativo sistema di raccolta dei peli, il nostro rifinitore affina e semplifica la tua routine di cura del corpo. Inoltre, la tecnologia BeardSense aumenta la potenza esattamente quando serve.Scopri tutti i vantaggi
Styling della barba con sistema di raccolta dei peli
Le lame in metallo autoaffilanti offrono una maggiore resistenza per la massima precisione durante la rifinitura, rimanendo affilate come il primo giorno, senza bisogno di lubrificarle. Le lame non corrosive facilitano inoltre la pulizia.
La manopola di precisione del rifinitore offre 40 impostazioni di lunghezza con incrementi di 0,2 mm, aiutandoti a modellare la barba con la precisione che desideri.
Il nostro innovativo sistema di raccolta dei peli cattura efficacemente fino all'80% dei peli tagliati*, riducendo il fastidio durante la rasatura.
Dotato della tecnologia BeardSense, il nostro rifinitore analizza la densità della barba 125 volte al secondo per aumentare la potenza nelle zone più folte, offrendoti la potenza giusta per un risultato ottimale.
Gli avanzati pettini Lift & Trim sollevano i peli verso la lama, catturandoli ad ogni passata per una rifinitura efficiente e uniforme.
Poiché il rifinitore è lavabile al 100%, puoi semplicemente sciacquarlo sotto l'acqua corrente e riporlo via, in tutta semplicità.
L'impugnatura ergonomica con presa Fine Line a 360 gradi rende il dispositivo facile da impugnare e maneggiare, offrendoti il comfort e il controllo necessari per perfezionare il tuo look.
Il supporto ti consente di ricaricare e riporre il dispositivo, così è sempre pronto quando ne hai bisogno.
La nostra resistente batteria al litio garantisce fino a 100 minuti di autonomia con opzione di ricarica rapida di 5 minuti**, per un'esperienza di rifinitura potente e continua.
La spia luminosa ti informa sullo stato della batteria e se è completamente carica, così da avere il dispositivo sempre pronto per la prossima rasatura.
