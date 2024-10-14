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Fuori produzione

Beardtrimmer series 5000Regolabarba

BT5522/15

4.4
| (1012) Recensioni | 92% di utenti consiglia questo prodotto
Precisione avanzata
Il regolabarba Philips 5500 è un rifinitore di qualità superiore per peli corti e barba che taglia anche i capelli. Progettato per una rifinitura uniforme a qualsiasi angolazione, è dotato di 40 lunghezze regolabili. Lame in acciaio DualCut e 120 minuti di autonomia grazie alla batteria agli ioni di litio.
Vedi tutti i vantaggi

Controllo totale per barba e capelli

Precisione avanzata

  • impostazioni di precisione da 0,2 mm

  • Lame in metallo autoaffilanti

  • 120 min. utilizzo cordless/1 h ricarica

  • Sistema Lift & Trim PRO

Rifinisce in modo uniforme e cattura i peli appiattiti

Rifinisce in modo uniforme e cattura i peli appiattiti

La barba ispida non è più un problema. Il sistema Lift&Trim Pro cattura tutti i peli appiattiti e li solleva verso le lame per un taglio preciso, pur essendo il rifinitore ideale anche per le barbe lunghe.

Lame autoaffilanti senza bisogno di alcuna manutenzione

Lame autoaffilanti senza bisogno di alcuna manutenzione

Adatte anche per i peli più spessi, le lame a doppia affilatura garantiscono sempre contorni precisi e una rifinitura di livello superiore. Non sono necessari olio o lame di ricambio.

Regolabile su diverse impostazioni di lunghezza

Taglia esattamente alla lunghezza che desideri. Basta ruotare la manopola di precisione su una delle 40 impostazioni di lunghezza tra 0,4 e 10 mm con incrementi di 0,2 mm.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.4

su 5

1012

Recensioni

92%

di utenti consiglia questo prodotto

14/10/2024

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo prodotto

L’ho preso in sostituzione del precedente acquistato anni fa (sempre della serie 5000) che ho comunque passato a mio figlio dopo aver sostituito le batterie ricaricabili giunte a fine vita.

Pro

Lunga autonomia di utilizzo , lame super affilate , precisione di taglio

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Regolabarba

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Regolabarba

12/08/2024

Italia

Italia

Compratore verificato

Pienamente soddisfatto

Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 è il secondo regolabarba Philips che acquisto. Avevo bisogno di un prodotto affidabile come quello che già uso da tempo e mi servirà prevalentemente quando sarò in viaggio. Sono già 5 settimane che lo utilizzo e ne sono rimasto davvero soddisfatto.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Regolabarba

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Regolabarba

06/08/2024

Italia

Italia

Compratore verificato

Barba molto uniforme. Consigliatissimo!

Rispetto ad altri che ho provato, la barba è molto più uniforme ed è anche più silenzioso. Assolutamente consigliato

Pro

Barba uniforme e silenzioso

Contro

Per leggere la lunghezza di taglio bisogna per forza accendere il dispositivo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Regolabarba

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Regolabarba

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