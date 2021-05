Precisione avanzata

Il regolabarba Philips 5500 è un rifinitore di qualità superiore per peli corti e barba che taglia anche i capelli. Progettato per una rifinitura uniforme a qualsiasi angolazione, è dotato di 40 lunghezze regolabili. Lame in acciaio DualCut e 120 minuti di autonomia grazie alla batteria agli ioni di litio. Scopri tutti i vantaggi