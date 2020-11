Rifinitura semplice e uniforme

Questo rifinitore dotato di lame completamente in metallo ti consente di ottenere una barba di 3 giorni, oppure una barba corta o lunga proprio come desideri. Il pettine integrato per il sollevamento dei peli li alza e li allinea alle lame, per ottenere risultati uniformi già dalla prima passata Scopri tutti i vantaggi