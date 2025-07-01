Termini di ricerca

    Rifinitura rapida e precisa

      Beard Trimmer 3000 Series Rifinitura barba con lame con punta arrotondata

      BT3617/15

      Rifinitura rapida e precisa

      Velocità e comfort ogni volta. Le punte arrotondate garantiscono un taglio delicato, mentre le lame autoaffilanti velocizzano il lavoro evitando passate ripetute. Inoltre, con 20 impostazioni di lunghezza, otterrai la precisione esatta che desideri.

      Beard Trimmer 3000 Series
      Beard Trimmer 3000 Series

      Rifinitura barba con lame con punta arrotondata

      Per risultati uniformi e delicati

      • Lame con punte arrotondate
      • 20 impostazioni di lunghezza
      • Incrementi di precisione di 0,5 mm
      • Impermeabile al 100%
      • Fino a 60 minuti di autonomia
      Progettate per una rasatura confortevole ed efficace

      Progettate per una rasatura confortevole ed efficace

      Le lame autoaffilanti con punte arrotondate sono progettate per essere delicate sulla pelle e garantire un'esperienza di rifinitura più confortevole, rimanendo affilate come il primo giorno senza bisogno di lubrificarle. Le lame non corrosive facilitano inoltre la pulizia.

      Modella la tua barba con la precisione che desideri

      Modella la tua barba con la precisione che desideri

      La manopola di precisione del rifinitore offre 20 impostazioni di lunghezza con incrementi di 0,5 mm, aiutandoti a modellare la barba con la precisione che desideri.

      Rifinitura efficiente e uniforme per il look ideale

      Rifinitura efficiente e uniforme per il look ideale

      Gli avanzati pettini Lift & Trim sollevano i peli verso la lama, catturandoli ad ogni passata per una rifinitura efficiente e uniforme.

      Semplifica la tua routine con una pulizia facile

      Semplifica la tua routine con una pulizia facile

      Poiché il rifinitore è lavabile al 100%, puoi semplicemente sciacquarlo sotto l'acqua corrente e riporlo via, in tutta semplicità.

      Per un maggiore controllo e comfort durante il taglio

      Per un maggiore controllo e comfort durante il taglio

      L'impugnatura ergonomica con presa Fine Line a 360 gradi rende il dispositivo facile da impugnare e maneggiare, offrendoti il comfort e il controllo necessari per perfezionare il tuo look.

      Prestazioni elevate e costanti dall'inizio alla fine

      Prestazioni elevate e costanti dall'inizio alla fine

      La nostra resistente batteria al litio garantisce fino a 60 minuti di autonomia per un'esperienza di rifinitura potente e continua.

      Sicurezza a ogni rasatura

      Sicurezza a ogni rasatura

      La spia luminosa ti informa sullo stato della batteria e se è completamente carica, così da avere il dispositivo sempre pronto per la prossima rasatura.

      Specifiche tecniche

      • Accessori

        Funzioni utili
        • USB-A (adattatore non incluso)
        • Spazzolina per pulizia

      • Assorbimento

        Autonomia
        60 min
        Tipo di batteria
        ioni di Litio
        Carica
        • 4 ore
        • Ricarica tramite USB-A (5 V⎓ / ≥1 A)
        Stato batteria
        Indicatore di ricarica
        Utilizzo
        Senza filo

      • Design

        Impugnatura
        Impugnatura ergonomica
        Rifiniture
        Ardesia scura

      • Assistenza

        Garanzia
        Fino a 5 anni*

      • Facilità d'uso

        Nessuna manutenzione
        Non richiede olio per lame
        Resistenza all'acqua
        Wet & Dry

      • Riepilogo

        Zona del corpo
        Barba
        Strumenti e accessori
        2
        Impostazioni della lunghezza
        0,5-10 mm
        Incrementi di precisione
        20
        Soluzione
        Rifinitura

      • Strumenti per lo styling

        Lama di rifinitura
        Lame autoaffilanti

      • Pettini

        Barba
        Corto 0,5-10 mm

      Ottieni assistenza per questo prodotto

      Trova consigli sui prodotti, domande frequenti, manuali dell'utente e informazioni su sicurezza e conformità.
      Etichetta ambientale

      identificazione del materiale

