BT3617/15
Rifinitura rapida e precisa
Velocità e comfort ogni volta. Le punte arrotondate garantiscono un taglio delicato, mentre le lame autoaffilanti velocizzano il lavoro evitando passate ripetute. Inoltre, con 20 impostazioni di lunghezza, otterrai la precisione esatta che desideri.Scopri tutti i vantaggi
Rifinitura barba con lame con punta arrotondata
Le lame autoaffilanti con punte arrotondate sono progettate per essere delicate sulla pelle e garantire un'esperienza di rifinitura più confortevole, rimanendo affilate come il primo giorno senza bisogno di lubrificarle. Le lame non corrosive facilitano inoltre la pulizia.
La manopola di precisione del rifinitore offre 20 impostazioni di lunghezza con incrementi di 0,5 mm, aiutandoti a modellare la barba con la precisione che desideri.
Gli avanzati pettini Lift & Trim sollevano i peli verso la lama, catturandoli ad ogni passata per una rifinitura efficiente e uniforme.
Poiché il rifinitore è lavabile al 100%, puoi semplicemente sciacquarlo sotto l'acqua corrente e riporlo via, in tutta semplicità.
L'impugnatura ergonomica con presa Fine Line a 360 gradi rende il dispositivo facile da impugnare e maneggiare, offrendoti il comfort e il controllo necessari per perfezionare il tuo look.
La nostra resistente batteria al litio garantisce fino a 60 minuti di autonomia per un'esperienza di rifinitura potente e continua.
La spia luminosa ti informa sullo stato della batteria e se è completamente carica, così da avere il dispositivo sempre pronto per la prossima rasatura.
