Microfono integrato per chiamate in vivavoce

Con il suo microfono incorporato, questo altoparlante funziona anche come vivavoce. Quando arriva una chiamata, la musica viene messa in pausa e puoi parlare tramite l'altoparlante. Chiama per una riunione di affari o un tuo amico da una festa. Le sue prestazioni saranno sempre straordinarie.