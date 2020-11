Le spie indicano quando la batteria è bassa, scarica, piena o in carica

Gli indicatori di stato della batteria di questo rifinitore ti permettono di sapere se la batteria è bassa, scarica, piena o in carica. In questo modo, puoi caricare il tuo rifinitore in tempo e del tutto e non ti ritroverai con la batteria scarica nel bel mezzo dell'utilizzo.