Audio e dimensioni più ampie dell'altoparlante

Porta la tua musica con te nei momenti più avventurosi con questo altoparlante compatto, resistente e facile da trasportare che può essere attaccato a qualsiasi borsa. Tecnologia anti-clip per un audio migliore in rapporto alle dimensioni. Per prestazioni superiori, basta aprire il dispositivo. La musica dura fino a mezza giornata. Scopri tutti i vantaggi