Delicato sulla pelle, efficace sulle impurità

Il sistema di pulizia mini per il viso VisaPure è efficace contro le impurità ma delicato sulla pelle. Grazie alle setole dense, sottili e morbide come seta, assicura la massima scorrevolezza durante la pulizia per un comfort ottimale della pelle. Il sistema di pulizia mini per il viso VisaPure è così delicato che puoi utilizzarlo anche due volte al giorno.