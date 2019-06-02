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Fuori produzione
Pulizia 6 volte più efficace
La mini spazzola per la pulizia del viso con tecnologia di rotazione. Compatta e facile da usare, è perfetta per la pulizia quotidiana della tua pelle, ovunque tu sia.
Tecnologia rotante
Pulizia
1 spazzola di pulizia
1 impostazione di intensità
Il movimento rotatorio rimuove le impurità spazzandole in modo rapido ma delicato e lascia la pelle pulita più a fondo.
Grazie alla tecnologia di rotazione e alle 17.000 setole morbide come seta della normale spazzola di pulizia, ottieni risultati di pulizia 6 volte più efficaci, per una pelle morbida e luminosa.
Il sistema di pulizia mini per il viso VisaPure è efficace contro le impurità ma delicato sulla pelle. Grazie alle setole dense, sottili e morbide come seta, assicura la massima scorrevolezza durante la pulizia per un comfort ottimale della pelle. Il sistema di pulizia mini per il viso VisaPure è così delicato che puoi utilizzarlo anche due volte al giorno.
Riconoscimenti
4.6
su 5
183
Recensioni
95%
di utenti consiglia questo prodotto
pcat
02/06/2019
Italia
Pelle morbida e pulita
Finalmente la pelle è pulitissima e morbidissima. Che prodotto fantastico. Proverò sicuramente anche le testine specifiche per ogni tipo di pelle, al momento, con quella standard mi trovo benissimo.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per VisaPure BSC111/06 Sistema di pulizia mini per il viso
Sì, consiglio questo prodotto
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chicca
11/02/2019
Italia
L'essenziale versione mini
Piccola comoda e pratica per chi come me non ha troppe pretese. Consigliata
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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babip
19/07/2018
Italia
perfezione mini
comodissimo, super facile da usare, lascia la pelle pulitissima e il formato mini non ingombra!
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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Rispetto alla pulizia manuale. Dati disponibili a richiesta.