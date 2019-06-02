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Fuori produzione

VisaPureSistema di pulizia mini per il viso

BSC111/06

4.6

| (183) Recensioni | 95% di utenti consiglia questo prodotto

1 premio

Pulizia 6 volte più efficace

La mini spazzola per la pulizia del viso con tecnologia di rotazione. Compatta e facile da usare, è perfetta per la pulizia quotidiana della tua pelle, ovunque tu sia.

Vedi tutti i vantaggi

Pronto per l'uso in 1 minuto*

Pulizia 6 volte più efficace

  • Tecnologia rotante

  • Pulizia

  • 1 spazzola di pulizia

  • 1 impostazione di intensità

Tecnologia di pulizia a rotazione

Tecnologia di pulizia a rotazione

Il movimento rotatorio rimuove le impurità spazzandole in modo rapido ma delicato e lascia la pelle pulita più a fondo.

Pulizia 6 volte più efficace rispetto alle mani*. Pronto per l'uso in un solo minuto!

Pulizia 6 volte più efficace rispetto alle mani*. Pronto per l'uso in un solo minuto!

Grazie alla tecnologia di rotazione e alle 17.000 setole morbide come seta della normale spazzola di pulizia, ottieni risultati di pulizia 6 volte più efficaci, per una pelle morbida e luminosa.

Delicato sulla pelle, efficace sulle impurità

Delicato sulla pelle, efficace sulle impurità

Il sistema di pulizia mini per il viso VisaPure è efficace contro le impurità ma delicato sulla pelle. Grazie alle setole dense, sottili e morbide come seta, assicura la massima scorrevolezza durante la pulizia per un comfort ottimale della pelle. Il sistema di pulizia mini per il viso VisaPure è così delicato che puoi utilizzarlo anche due volte al giorno.

Specifiche tecniche

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Riconoscimenti

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4.6

su 5

183

Recensioni

95%

di utenti consiglia questo prodotto

02/06/2019

Italia

Italia

Pelle morbida e pulita

Finalmente la pelle è pulitissima e morbidissima. Che prodotto fantastico. Proverò sicuramente anche le testine specifiche per ogni tipo di pelle, al momento, con quella standard mi trovo benissimo.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per VisaPure BSC111/06 Sistema di pulizia mini per il viso

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11/02/2019

Italia

Italia

L'essenziale versione mini

Piccola comoda e pratica per chi come me non ha troppe pretese. Consigliata

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19/07/2018

Italia

Italia

perfezione mini

comodissimo, super facile da usare, lascia la pelle pulitissima e il formato mini non ingombra!

Sì, consiglio questo prodotto

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  1. Rispetto alla pulizia manuale. Dati disponibili a richiesta.