Pulizia 6 volte più efficace **. Pronto per l'uso in 1 minuto.

Questa confezione in edizione speciale contiene un sistema di pulizia mini per il viso con tecnologia di rotazione. È compatto e facile da usare e rappresenta il complemento ideale per la tua routine quotidiana di cura della pelle, ovunque ti trovi. 17.000 setole morbide rimuovono delicatamente le impurità, lasciando la pelle pulita in profondità e luminosa. Il dispositivo è efficace contro le impurità ma abbastanza delicato sulla pelle da poter essere utilizzato due volte al giorno. Compatibile con tutte le spazzole Philips VisaPure, che sono progettate per adattarsi al tuo tipo di pelle e alle tue esigenze.