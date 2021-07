Lima elettrica per piedi con disco rotante

Il nostro esclusivo disco rotante per pedicure è specificamente progettato per ottenere piedi più lisci dal tallone alla punta delle dita. È possibile utilizzare il bordo a elevata precisione per una rimozione perfetta e accurata dei calli. L'esclusivo disco rotante può essere utilizzato per trattare le zone ampie e rendere la pelle più liscia.