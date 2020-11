Adatto per vari tipi di peli e di pelle

Philips Lumea Prestige è efficace su vari tipi di peli e di pelle. È efficace su peli di colore naturale biondo scuro, marrone e nero e su tonalità di pelle da bianco a marrone scuro. La tecnologia IPL necessita di contrasto tra il pigmento del colore del pelo e quello della tonalità della pelle, pertanto (come per altri trattamenti basati su IPL) Lumea non può essere utilizzato per il trattamento dei peli bianchi, grigi, biondo chiaro o rossi. Inoltre, non è adatto per la pelle molto scura.