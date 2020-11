Adatto per numerosi tipi di peli e di pelle

Philips Lumea Prestige è efficace, facile e sicuro su una vasta gamma di tipi di pelle e di peli. Funziona su peli biondo scuro naturali, castani e neri e su tonalità di pelle da molto bianca a marrone scuro. Come per gli altri trattamenti basati sulla luce pulsata, Philips Lumea non può essere utilizzato per trattare peli bianchi/grigi, biondo chiaro o rossi e non è adatto per pelli molto scure. Il motivo è la necessità di un elevato contrasto tra il pigmento di colore dei peli e quello della tonalità della pelle.