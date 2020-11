Lima per pedicure con disco rotante per piedi più lisci

Il nostro disco rotante di precisione 3 in 1 ti offre una pelle liscia dal tallone alla punta delle dita in soli 5 minuti. Utilizza la superficie piana per aree più ampie, la parte superiore per le aree più piccole e il lato curvo per le aree più difficili da limare. È semplicissimo.