La spazzola esfoliante rimuove le cellule morte della pelle

La nostra nuova spazzola esfoliante per il corpo rimuove le cellule morte della pelle. Le 48.200 setole sottili ipoallergeniche spazzano via le cellule morte della pelle in modo delicato ma deciso, e stimolano la rigenerazione della superficie cutanea. Questo dispositivo è in grado di eseguire l'esfoliazione della pelle più efficacemente rispetto al trattamento solo manuale.