Raggruppa fino a 5 altoparlanti izzy con izzylink™ per un'esperienza di ascolto in più stanze

izzylink™ è una tecnologia wireless che utilizza lo standard IEEE 802.11n per collegare in rete più altoparlanti. La rete supporta fino a cinque altoparlanti senza bisogno di un router, una password Wi-Fi o di qualsiasi app per dispositivi mobili per la configurazione. Aggiungere gli altoparlanti izzy alla rete è semplicissimo, così potrai riprodurre la stessa musica in stanze diverse. Ciascun altoparlante può comunque essere impostato nella modalità singola per l'uso individuale o in modalità di gruppo per la diffusione della musica in più stanze con un solo tocco.