ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia principale in uso
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Immagine principale
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia principale in uso
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Immagine principale

Fuori produzione

izzyaltoparlante multiroom wireless

BM5B/10

3.3

| (25) Recensioni

Un solo tocco per riprodurre la musica in ogni stanza

L'altoparlante multiroom wireless Philips izzy riproduce la musica in modalità wireless tramite Bluetooth. Premendo un pulsante, è possibile riprodurre la tua musica in ogni stanza associando fino a 5 altoparlanti contemporaneamente, in tutta semplicità. Semplice da configurare, non richiede router, password o app.

Vedi tutti i vantaggi

Un solo tocco per riprodurre la musica in ogni stanza

  • Bluetooth®

  • Black

2 driver da 2,5" con porta per i bassi per un audio avvolgente

2 driver da 2,5" con porta per i bassi per un audio avvolgente

Dotati di 2 driver professionali da 2,5", gli altoparlanti multiroom izzy sono in grado di produrre un audio potente e avvolgente, mentre le porte per i bassi espandono le basse frequenze, dando vita a un'esperienza davvero coinvolgente e dinamica.

Cambia l'altoparlante principale del gruppo con un solo tocco

Cambia l'altoparlante principale del gruppo con un solo tocco

In ciascun gruppo izzylink™, qualsiasi altoparlante può essere impostato come principale, ovvero quello che trasmette la musica agli altri altoparlanti del gruppo. Se desideri trasmettere la tua musica dall'altoparlante principale, premi il pulsante Bluetooth sull'altoparlante stesso nella tua stanza e la musica del tuo dispositivo verrà condivisa all'istante. Gli altri altoparlanti del gruppo izzylink™ riprodurranno la stessa musica contemporaneamente. La condivisione della musica è davvero così semplice.

Un solo tocco per configurare izzylink™, senza router, password o applicazioni

Un solo tocco per configurare izzylink™, senza router, password o applicazioni

La configurazione non richiede router, password o applicazioni. È sufficiente premere a lungo il pulsante "GROUP" (Gruppo) su due altoparlanti per configurarli per la prima volta. Ripeti l'operazione per ciascun altoparlante che desideri aggiungere fino a un massimo di cinque. Premendo a lungo il pulsante "GROUP" aggiungi un nuovo altoparlante alla volta. Ascoltare musica in più stanze non è mai stato così semplice. Una volta completato il processo, la rete izzylink™ rimarrà memorizzata, anche se l'altoparlante viene scollegato.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

3.3

su 5

25

Recensioni

21/08/2018

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant sound from Izzy

Philips manage to get a beautifully balanced and powerful sound from a small, nicely designed package. Material and sound quality are excellent, and it's super easy to connect the group. Bluetooth pairing is straightforward. This is my favourite speaker from the Izzy range (I also have BM50 and BM7), as this has a nice fabric cover, rather than the grille type of the other two. The only missing thing for me would be an app to control the speakers in the group.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per izzy BM5B wireless multiroom speaker

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per izzy BM5B wireless multiroom speaker

26/02/2017

Deutschland

Deutschland

Compratore verificato

funktioniert wie erhofft

guter Klang, mobil dank kleiner Baugrösse, genau wie erhofft

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per izzy BM5B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per izzy BM5B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher

22/07/2016

Sverige

Sverige

Compratore verificato

Lätt använd med bluetooth

Bra ljud med bluetooth och Spotify bl.a! Lätt att ta med på resor.

Questa revisione è stata effettuata per izzy BM5B trådlös högtalare för flera rum

Questa revisione è stata effettuata per izzy BM5B trådlös högtalare för flera rum

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee