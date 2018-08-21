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Fuori produzione
BM5B/10
Un solo tocco per riprodurre la musica in ogni stanza
L'altoparlante multiroom wireless Philips izzy riproduce la musica in modalità wireless tramite Bluetooth. Premendo un pulsante, è possibile riprodurre la tua musica in ogni stanza associando fino a 5 altoparlanti contemporaneamente, in tutta semplicità. Semplice da configurare, non richiede router, password o app.
Bluetooth®
Black
Dotati di 2 driver professionali da 2,5", gli altoparlanti multiroom izzy sono in grado di produrre un audio potente e avvolgente, mentre le porte per i bassi espandono le basse frequenze, dando vita a un'esperienza davvero coinvolgente e dinamica.
In ciascun gruppo izzylink™, qualsiasi altoparlante può essere impostato come principale, ovvero quello che trasmette la musica agli altri altoparlanti del gruppo. Se desideri trasmettere la tua musica dall'altoparlante principale, premi il pulsante Bluetooth sull'altoparlante stesso nella tua stanza e la musica del tuo dispositivo verrà condivisa all'istante. Gli altri altoparlanti del gruppo izzylink™ riprodurranno la stessa musica contemporaneamente. La condivisione della musica è davvero così semplice.
La configurazione non richiede router, password o applicazioni. È sufficiente premere a lungo il pulsante "GROUP" (Gruppo) su due altoparlanti per configurarli per la prima volta. Ripeti l'operazione per ciascun altoparlante che desideri aggiungere fino a un massimo di cinque. Premendo a lungo il pulsante "GROUP" aggiungi un nuovo altoparlante alla volta. Ascoltare musica in più stanze non è mai stato così semplice. Una volta completato il processo, la rete izzylink™ rimarrà memorizzata, anche se l'altoparlante viene scollegato.
3.3
su 5
25
Recensioni
Benjimax
21/08/2018
United Kingdom
Brilliant sound from Izzy
Philips manage to get a beautifully balanced and powerful sound from a small, nicely designed package. Material and sound quality are excellent, and it's super easy to connect the group. Bluetooth pairing is straightforward. This is my favourite speaker from the Izzy range (I also have BM50 and BM7), as this has a nice fabric cover, rather than the grille type of the other two. The only missing thing for me would be an app to control the speakers in the group.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per izzy BM5B wireless multiroom speaker
Sì, consiglio questo prodotto
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grasgheidjer
26/02/2017
Deutschland
Compratore verificato
funktioniert wie erhofft
guter Klang, mobil dank kleiner Baugrösse, genau wie erhofft
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per izzy BM5B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher
Sì, consiglio questo prodotto
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Tangen
22/07/2016
Sverige
Compratore verificato
Lätt använd med bluetooth
Bra ljud med bluetooth och Spotify bl.a! Lätt att ta med på resor.
Questa revisione è stata effettuata per izzy BM5B trådlös högtalare för flera rum
Questa revisione è stata effettuata per izzy BM5B trådlös högtalare för flera rum