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Garanzia di 2 anni
BHS830/00
Tecnologia personalizzata
Mantiene la forza dei capelli*
Mantiene l'idratazione fino al 70%**
4 volte più ioni per capelli lucenti***
Tecnologia SenseIQ per una piastra personalizzata. Rileva. Il sensore digitale attivo misura la temperatura dei capelli più di 20.000 volte per ogni sessione di styling. Si adatta. Il microprocessore intelligente regola automaticamente la temperatura per evitare che i capelli si surriscaldino. Si prende cura dei capelli. La nostra tecnologia di rilevamento e adattamento protegge i capelli durante lo styling, mantenendo fino al 70% della loro idratazione naturale**.
Testata per mantenere fino al 93% della forza essenziale dei tuoi capelli*, la piastra con SenseIQ assicura capelli sempre sani all'interno e con un aspetto elegante e splendente all'esterno.
Prova sui tuoi capelli la nutriente atmosfera ionica con il sistema Tetra Ionic. Il design brevettato libera milioni di ioni grazie a 4 getti speciali integrati su entrambi i lati della piastra per capelli. Le molecole nutrienti rimuovono l'elettricità statica, eliminano l'effetto crespo e donano lucentezza ai tuoi capelli.
Recensioni
Modalità SenseIQ a 200 °C, risultati medi
Modalità SenseIQ a 170 °C
Rispetto a Philips HP8372