Stiratura facile con 3 modalità di styling

Toccando semplicemente un pulsante, seleziona una delle tre modalità in base al tipo di capelli. Modalità veloce: raggiunge i 210 °C per capelli difficili da lisciare, compresi quelli spessi, ruvidi o ricci. Modalità normale: riscalda fino a 190 °C per capelli consistenti o leggermente ondulati. Modalità delicata: riscalda a 170 °C per capelli sottili, chiari, biondi o tinti. Per la protezione dei capelli, SenseIQ si attiva automaticamente in tutte le modalità.