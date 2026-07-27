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  • Piastra personalizzata con SenseIQ
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  • Piastra personalizzata con SenseIQ
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PrestigePiastra per capelli

BHS830/00

Piastra personalizzata con SenseIQ
La nuova piastra per capelli personalizzata Philips con tecnologia SenseIQ, progettata per mantenere in profondità l'idratazione naturale dei capelli. Il risultato? Capelli forti, luminosi e sani ogni volta che fai la piega.
Vedi tutti i vantaggi

Testata per mantenere fino al 93% della forza dei capelli*

Piastra personalizzata con SenseIQ

  • Tecnologia personalizzata

  • Mantiene la forza dei capelli*

  • Mantiene l'idratazione fino al 70%**

  • 4 volte più ioni per capelli lucenti***

Piastra personalizzata

Piastra personalizzata

Tecnologia SenseIQ per una piastra personalizzata. Rileva. Il sensore digitale attivo misura la temperatura dei capelli più di 20.000 volte per ogni sessione di styling. Si adatta. Il microprocessore intelligente regola automaticamente la temperatura per evitare che i capelli si surriscaldino. Si prende cura dei capelli. La nostra tecnologia di rilevamento e adattamento protegge i capelli durante lo styling, mantenendo fino al 70% della loro idratazione naturale**.

Capelli sempre forti

Capelli sempre forti

Testata per mantenere fino al 93% della forza essenziale dei tuoi capelli*, la piastra con SenseIQ assicura capelli sempre sani all'interno e con un aspetto elegante e splendente all'esterno.

Sistema Tetra Ionic per capelli luminosi

Sistema Tetra Ionic per capelli luminosi

Prova sui tuoi capelli la nutriente atmosfera ionica con il sistema Tetra Ionic. Il design brevettato libera milioni di ioni grazie a 4 getti speciali integrati su entrambi i lati della piastra per capelli. Le molecole nutrienti rimuovono l'elettricità statica, eliminano l'effetto crespo e donano lucentezza ai tuoi capelli.

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Esclusioni di responsabilità

  1. Modalità SenseIQ a 200 °C, risultati medi

  2. Modalità SenseIQ a 170 °C

  3. Rispetto a Philips HP8372