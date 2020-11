Tecnologia SplitStop per la massima prevenzione delle doppie punte

La nuova tecnologia SplitStop è il nostro segreto per un'efficace prevenzione delle doppie punte. Grazie alla sua combinazione unica di sensore UniTemp e delle nostre piastre in ceramica lisce, garantisce il rispetto della salute dei tuoi capelli. Il sensore UniTemp protegge i capelli da un'eccessiva esposizione al calore e le piastre per la piega garantiscono la minima frizione per un'efficace prevenzione delle doppie punte.