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Fuori produzione
10 impostazioni digitali
per tutti i tipi di capelli
Gli ioni negativi eliminano l'effetto crespo, ammorbidiscono i capelli e li lisciano per la massima lucentezza. Per capelli splendenti, lisci e senza effetto crespo.
Le piastre hanno una lunghezza professionale di 105 mm, per lisciare i capelli in modo facile e veloce.
Le piastre lisce rivestite in ceramica prevengono il danneggiamento dei capelli durante la piega garantendo la massima scorrevolezza.
5.0
su 5
2
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
yvan63
02/01/2017
Italia
Compratore verificato
Ottimo
Prodotto che risponde alle aspettative. Facile da utilizzare, temperatura regolabile perfettamente. In poco tempo piega perfetta.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per StraightCare BHS677/00 Piastra per capelli Sublime Ends
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per StraightCare BHS677/00 Piastra per capelli Sublime Ends
Caro88
10/11/2016
Italia
Ottimo prodotto
Facile da usare,con un gesto capelli perfetti e morbidissimi !!!+++
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per StraightCare BHS677/00 Piastra per capelli Sublime Ends
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per StraightCare BHS677/00 Piastra per capelli Sublime Ends