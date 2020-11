Metti in risalto i capelli con un trattamento all'avanguardia

Crea facilmente capelli perfettamente lisci con la nostra nuova piastra per capelli. Il trattamento agli ioni e le piastre con rivestimento in ceramica ti garantiscono capelli protetti, luminosi e senza effetto crespo. Il calore a 220 °C ti consente di ottenere risultati splendidi in una sola passata! Scopri tutti i vantaggi