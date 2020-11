Innovativa forma semicurva per setole protettive

L'innovativa forma semicurva con setole protettive di Multi-styler ti consente di avvicinare maggiormente e in modo sicuro lo styler al cuoio capelluto per creare volume visibile dalle radici. Basta posizionare i capelli sulla superficie semicurva e tenerli in posizione per alcuni secondi. Indipendentemente dallo stile scelto, con capelli lisci o ricci, i tuoi capelli saranno già voluminosi fin dalle radici.