Asciugacapelli davvero performante, ho aspettato un po prima di fare questa recensione perché volevo valutarlo al meglio. In casa siamo in 4 e tutti con tanti capelli, direi che la velocità di asciugatura è ottimale io per esempio ho un capello riccio e grosso che assorbe molta acqua, con questo phon riesco ad asciugare i capelli in tempi notevolmente più brevi rispetto al vecchio phon. Il peso non è eccessivo e non stanca il braccio durante una piega oltre al manico piuttosto sottile che lo rende più pratico nell'impugnatura. Il phon viene spedito con diffusore e beccuccio l'attacco di questi due non è molto pratico ma la plastica sembra piuttosto rigida, spero che duri nel tempo visto che ho sempre avuto molti problemi con questi accessori (nel tempo non tenevano più l'attacco). Per ora non ho riscontrato difetti da segnalare, spero di essere stata utile.