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  • Asciugatura rapida e potente per risultati professionali
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DryCareAsciugacapelli professionale

BHD272/00

4.7
| (128) Recensioni | 97% di utenti consiglia questo prodotto
Asciugatura rapida e potente per risultati professionali
L'asciugacapelli Philips Pro è dotato di un motore AC professionale in grado di raggiungere la velocità di 130 km/h* per garantirti risultati rapidi e professionali. Grazie all'impostazione ThermoProtect, è possibile mantenere una temperatura ottimale per prevenire danni da surriscaldamento.
Vedi tutti i vantaggi

Asciugatura rapida e potente per risultati professionali

  • Potente motore AC

  • 2100 W di potenza di asciugatura

  • Velocità dell'aria fino a 130 km/h*

  • Ionic Care per capelli luminosi

Asciugatura veloce, potente motore AC

Asciugatura veloce, potente motore AC

L'asciugacapelli Philips Pro dispone di un motore AC ad alte prestazioni sviluppato per il mercato professionale. L'aria raggiunge una velocità fino a 130 km/h* per risultati rapidi ed efficaci.

Asciugatura veloce e ad alte prestazioni da 2100 W

Asciugatura veloce e ad alte prestazioni da 2100 W

Questo asciugacapelli Pro da 2100 W crea un flusso d'aria potente. La combinazione di potenza e velocità rende l'asciugatura e la messa in piega più rapide e semplici.

Impostazione della temperatura ThermoProtect

Impostazione della temperatura ThermoProtect

L'impostazione ThermoProtect fornisce una temperatura di asciugatura ottimale e una protezione aggiuntiva dal surriscaldamento. Senza rinunciare a un flusso d'aria potente, avrai risultati eccellenti prendendoti cura dei tuoi capelli.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Recensioni

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4.7

su 5

128

Recensioni

97%

di utenti consiglia questo prodotto

2

14/04/2025

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Lo uso da gennaio 2025, è un ottimo asciugacapelli e ne ho appena acquistato un altro per regalarlo. Lascia i capelli morbidi, non increspati e ha un buon getto d'aria e una temperatura ottimale per un'asciugatura delicata; a massima potenza il flusso d'aria è molto forte e raggiunge un’alta temperatura; naturalmente questo comporta un rumore più alto, ma comunque più basso di altri asciugacapelli che ho usato precedentemente. Impugnatura maneggevole e peso contenuto.

Pro

Qualità dell'asciugatura e potenza del getto d'aria

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DryCare BHD274/00 Asciugacapelli professionale

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DryCare BHD274/00 Asciugacapelli professionale

11/10/2023

Italia

Italia

Compratore verificato

Fantastico phon

Un phon davvero antastico, lascia i capelli voluminosi, morbidi e lucidi. Sono davvero contenta. Grazie Philips!

Pro

Ottima potenza, ottima base di appoggio fatta apposta per non fare scivolare il phon i

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DryCare BHD274/00 Asciugacapelli professionale

Sì, consiglio questo prodotto

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05/12/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

LE FUNZIONI SONO ECCELLENTI

Ho scelto il massimo dei voti perchè sono, anzi siamo e sopratutto mia moglie, soddisfatto del prodotto. Ottimo in tutto anche meglio di come descritto. Consiglio a tutti per qualità/prezzo di acquistarlo.

Pro

TUTTO

Contro

NON HO TROVATO DIFETTI

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DryCare BHD274/00 Asciugacapelli professionale

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Test condotto nei laboratori Philips nei Paesi Bassi, 2018. Test effettuato senza beccuccio, con velocità e temperatura impostate su "2".