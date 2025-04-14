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Garanzia di 2 anni
Potente motore AC
2100 W di potenza di asciugatura
Velocità dell'aria fino a 130 km/h*
Ionic Care per capelli luminosi
L'asciugacapelli Philips Pro dispone di un motore AC ad alte prestazioni sviluppato per il mercato professionale. L'aria raggiunge una velocità fino a 130 km/h* per risultati rapidi ed efficaci.
Questo asciugacapelli Pro da 2100 W crea un flusso d'aria potente. La combinazione di potenza e velocità rende l'asciugatura e la messa in piega più rapide e semplici.
L'impostazione ThermoProtect fornisce una temperatura di asciugatura ottimale e una protezione aggiuntiva dal surriscaldamento. Senza rinunciare a un flusso d'aria potente, avrai risultati eccellenti prendendoti cura dei tuoi capelli.
4.7
su 5
128
Recensioni
97%
di utenti consiglia questo prodotto
utente02
14/04/2025
Italia
Ottimo prodotto
Lo uso da gennaio 2025, è un ottimo asciugacapelli e ne ho appena acquistato un altro per regalarlo. Lascia i capelli morbidi, non increspati e ha un buon getto d'aria e una temperatura ottimale per un'asciugatura delicata; a massima potenza il flusso d'aria è molto forte e raggiunge un’alta temperatura; naturalmente questo comporta un rumore più alto, ma comunque più basso di altri asciugacapelli che ho usato precedentemente. Impugnatura maneggevole e peso contenuto.
Pro
Qualità dell'asciugatura e potenza del getto d'aria
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DryCare BHD274/00 Asciugacapelli professionale
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DryCare BHD274/00 Asciugacapelli professionale
Lidia2023
11/10/2023
Italia
Compratore verificato
Fantastico phon
Un phon davvero antastico, lascia i capelli voluminosi, morbidi e lucidi. Sono davvero contenta. Grazie Philips!
Pro
Ottima potenza, ottima base di appoggio fatta apposta per non fare scivolare il phon i
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DryCare BHD274/00 Asciugacapelli professionale
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DryCare BHD274/00 Asciugacapelli professionale
GiaVa53
05/12/2021
Italia
Compratore verificato
LE FUNZIONI SONO ECCELLENTI
Ho scelto il massimo dei voti perchè sono, anzi siamo e sopratutto mia moglie, soddisfatto del prodotto. Ottimo in tutto anche meglio di come descritto. Consiglio a tutti per qualità/prezzo di acquistarlo.
Pro
TUTTO
Contro
NON HO TROVATO DIFETTI
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DryCare BHD274/00 Asciugacapelli professionale
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DryCare BHD274/00 Asciugacapelli professionale
Test condotto nei laboratori Philips nei Paesi Bassi, 2018. Test effettuato senza beccuccio, con velocità e temperatura impostate su "2".