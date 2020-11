Asciugatura rapida e potente per risultati professionali

L'asciugacapelli Philips Pro è dotato di un motore AC professionale in grado di raggiungere la velocità di 130 km/h* per garantirti risultati rapidi e professionali. Grazie all'impostazione ThermoProtect, è possibile mantenere una temperatura ottimale per prevenire danni da surriscaldamento. Scopri tutti i vantaggi