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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
2200W
Motore AC
95 km/h
L'asciugatura agli ioni produce un effetto antistatico. Il flusso di ioni negativi elimina l'effetto crespo, ammorbidisce i capelli e li liscia per intensificarne la lucentezza. Per capelli splendenti, lisci e senza effetto crespo.
L'asciugacapelli Philips DryCare Pro è più leggero e ha un design compatto, per un uso più confortevole. Inoltre, il manico ha un design ergonomico, per un'impugnatura facile.
Questa funzione professionale indispensabile fornisce un intenso getto d'aria fredda ed è utilizzata per fissare la piega.
4.5
su 5
123
Recensioni
91%
di utenti consiglia questo prodotto
Trilly33
10/09/2020
Italia
Parte della promozione
Phon Philips drycareBHD176/00
Mi sono trovata molto bene con questo phon .È silenzioso e facile da usare.Non lascia i capelli crespi ma morbidi.Lo consiglio a chi ha il problema dei capelli che si elettrizzano usando il phon.
Pro
È silenzioso e maneggevole
Contro
Non trovo difetti
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DryCare BHD176/00 Asciugacapelli professionale
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DryCare BHD176/00 Asciugacapelli professionale
merlo64
23/04/2020
Italia
Compratore verificato
grande flusso di aria
é un ottimo asciugacapelli professionale per l'uso quotidiano. nonostante lo strumento è un po pesante è molto maneggevole
Pro
forte flusso di aria
Contro
è un po pesante
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DryCare BHD177/00 Asciugacapelli professionale
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DryCare BHD177/00 Asciugacapelli professionale
Ivan52
15/01/2019
Italia
Eccellente.
Eccellente per performance, facilità di impiego e design piacevole. E' un po pesante per un uso prolungato ma ci si abitua.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DryCare BHD177/00 Asciugacapelli professionale
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DryCare BHD177/00 Asciugacapelli professionale