Finalmente un phon con ionizzatore che fa quel che promette! Il phon ha due interruttori: uno per la regolazione della temperatura ed uno per la regolazione del flusso. Avendo i capelli sottili ho provato ad usarlo sia impostando la temperatura Thermoprotect e la velocità I, sia la temperatura più alta ed il flusso a II ed il risultato è sempre fantastico: i capelli non si elettrizzano e restano morbidi e lucenti. Altro punto di forza è il concentratore di flusso che è largo e sottile e permette di indirizzare l'aria direttamente sulla ciocca, senza rischiare di spettinare le ciocche già trattate. Mi piace molto anche il pulsante del getto dell'aria fredda, utile per fissare la piega, che, una volta premuto, rimane fisso sulla posizione, in modo da non dover usare la pressione del dito per tutto il tempo d'impiego. Per sbloccarlo, basta ripremerlo. Nonostante abbia un motore potente, da 2300 W, è leggero e maneggevole ed ha anche un bel design. Insomma, sono proprio soddisfatta!