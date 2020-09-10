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Fuori produzione

DryCareAsciugacapelli professionale

BHD176/00

4.5
| (123) Recensioni | 91% di utenti consiglia questo prodotto
Creato per prestazioni massime, progettato per lo stile
L'asciugacapelli Philips DryCare Pro AC dispone di un motore AC professionale che raggiunge la velocità di 95 km/h, per garantirti risultati rapidi e professionali. Leggero e maneggevole, offre il massimo comfort durante l'asciugatura.
Vedi tutti i vantaggi

Creato per prestazioni massime, progettato per lo stile

  • 2200W

  • Motore AC

  • 95 km/h

Trattamento agli ioni per capelli luminosi senza effetto crespo

Trattamento agli ioni per capelli luminosi senza effetto crespo

L'asciugatura agli ioni produce un effetto antistatico. Il flusso di ioni negativi elimina l'effetto crespo, ammorbidisce i capelli e li liscia per intensificarne la lucentezza. Per capelli splendenti, lisci e senza effetto crespo.

Leggerezza

Leggerezza

L'asciugacapelli Philips DryCare Pro è più leggero e ha un design compatto, per un uso più confortevole. Inoltre, il manico ha un design ergonomico, per un'impugnatura facile.

Un colpo di aria fredda per definire il tuo stile

Un colpo di aria fredda per definire il tuo stile

Questa funzione professionale indispensabile fornisce un intenso getto d'aria fredda ed è utilizzata per fissare la piega.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Recensioni

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4.5

su 5

123

Recensioni

91%

di utenti consiglia questo prodotto

10/09/2020

Italia

Italia

Phon Philips drycareBHD176/00

Mi sono trovata molto bene con questo phon .È silenzioso e facile da usare.Non lascia i capelli crespi ma morbidi.Lo consiglio a chi ha il problema dei capelli che si elettrizzano usando il phon.

Pro

È silenzioso e maneggevole

Contro

Non trovo difetti

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DryCare BHD176/00 Asciugacapelli professionale

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DryCare BHD176/00 Asciugacapelli professionale

23/04/2020

Italia

Italia

Compratore verificato

grande flusso di aria

é un ottimo asciugacapelli professionale per l'uso quotidiano. nonostante lo strumento è un po pesante è molto maneggevole

Pro

forte flusso di aria

Contro

è un po pesante

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DryCare BHD177/00 Asciugacapelli professionale

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DryCare BHD177/00 Asciugacapelli professionale

15/01/2019

Italia

Italia

Eccellente.

Eccellente per performance, facilità di impiego e design piacevole. E' un po pesante per un uso prolungato ma ci si abitua.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DryCare BHD177/00 Asciugacapelli professionale

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DryCare BHD177/00 Asciugacapelli professionale

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