Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Omaggio di benvenuto €10*
Reso entro 30 giorni
Cura dei capelli
Tutte le serie
DryCare Asciugacapelli professionale
Fuori produzione
Supporto
BHD176/00
Vai al negozio
Accedi o crea un account
Avrai accesso immediato a manuali, assistenza personalizzata e altro ancora. Inoltre, è facile e veloce.
Guida rapida
Istruzioni d'uso
Tutti (6)
È possibile avvolgere il cavo intorno allo styler Philips dopo l'uso?
Dove si trovano numero di modello e di serie dello styler Philips?
Cosa fa la funzione di ionizzazione dello styler Philips?
Il mio styler per capelli Philips contiene amianto?
Come si usano gli accessori dell'asciugacapelli Philips?
Pulizia dello styler per capelli Philips
Lo style per capelli Philips si spegne da solo
Lo styler Philips emette uno strano odore
Verifica i termini della garanzia e inoltra una richiesta di riparazione e sostituzione del prodotto
Trova un centro di assistenza
Trova i centri di assistenza più vicini a te per riparazioni, diagnostica e ricambi originali
Garanzia
Le nostre politiche di garanzia dei prodotti
Riparazione e sostituzione
Fai riparare o sostituire il tuo prodotto danneggiato
Contatta Philips
Saremo lieti di aiutarti