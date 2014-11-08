ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Ultracompatto per l'asciugatura quotidiana
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ultracompatto per l'asciugatura quotidiana
  • Ultracompatto per l'asciugatura quotidiana
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ultracompatto per l'asciugatura quotidiana

Fuori produzione

DryCare EssentialAsciugacapelli

BHD001/00

4.5
| (4) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Ultracompatto per l'asciugatura quotidiana
Riponi questo potente asciugacapelli in borsa, così da poter sempre creare il tuo look preferito, dove vuoi
Vedi tutti i vantaggi

EssentialCare ultracompatto

Ultracompatto per l'asciugatura quotidiana

  • Ultracompatta

  • 1200 W

  • 2 impostazioni di velocità flessibili

Cavo da 1,8 m per la massima maneggevolezza

Cavo da 1,8 m per la massima maneggevolezza

Cavo da 1,8 m.

1200 W per un'asciugatura delicata

1200 W per un'asciugatura delicata

Philips EssentialCare Compact crea un flusso d'aria ottimale e una potenza di asciugatura delicata per risultati splendidi ogni giorno.

Dimensioni compatte per riporre facilmente l'apparecchio

Dimensioni compatte per riporre facilmente l'apparecchio

Questo asciugacapelli dal design moderno e ottimale è leggero e super maneggevole e grazie alle dimensioni ridotte può essere riposto praticamente ovunque.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

4.5

su 5

4

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

08/11/2014

Deutschland

Deutschland

Kompakter Haartrockner ideal für unterwegs

Ich durfte diesen Haartrockner von Philips testen. Als ich die Verpackung öffnete fragte ich mich zuerst ob dieser kompakte Haarfön auch wirklich Leistung bringt. Natürlich wurde er auch gleich getestet und ich muss sagen auch wenn er klein und nur 1.200 Watt hat föhnt er sehr gut. Er hat eine gute Wärme sodass die Haare nicht zu sehr erhitzt werden und trotzdem die Haare schnell trocknen. Für die Reise ist er super geeignet, da ich Hotels ja oft Haartrockner sind wo man dauerhaft auf die An-Taste drücken muss dass er nicht abgeht. Dies ist hier nicht der Fall. Ich würde den Haartrockner auf alle Fälle weiter empfehlen, er wird bei mir aktuell sogar täglich benutzt.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DryCare Essential BHD001/00 Haartrockner

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DryCare Essential BHD001/00 Haartrockner

15/10/2014

Deutschland

Deutschland

fön

also, ich kann nur sagen einfach top! ich komme viel besser zurecht als vorher danke

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DryCare Essential BHD001/00 Haartrockner

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DryCare Essential BHD001/00 Haartrockner

16/01/2015

Italia

Italia

Ottimo per chi viaggia spesso

é comodissimo per chi come me viaggia spesso e può capitare che in hotel non hanno il phone.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DryCare Essential BHD001/00 Asciugacapelli

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DryCare Essential BHD001/00 Asciugacapelli

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee