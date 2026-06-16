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Garanzia di 2 anni
Supporto
BHB862/00
Si può usare l'arricciacapelli Philips sui capelli corti?
È possibile avvolgere il cavo intorno allo styler Philips dopo l'uso?
Lisciare o arricciare i capelli può danneggiarli?
Dove si trovano numero di modello e di serie dello styler Philips?
Il mio styler per capelli Philips contiene amianto?
È possibile utilizzare lo styler Philips sui capelli bagnati?
Bruciatura durante l'utilizzo dell'arricciacapelli Philips
L'arricciacapelli Philips non rende i capelli abbastanza ricci
I capelli restano incastrati nell'arricciacapelli Philips
Lo style per capelli Philips si spegne da solo
Lo styler Philips emette uno strano odore
Lo styler per capelli Philips produce vapore
Verifica i termini della garanzia e inoltra una richiesta di riparazione e sostituzione del prodotto