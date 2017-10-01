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Tutto l'occorrente per dei ricci voluminosi
Sfoggiare dei ricci fantastici non è mai stato così semplice. Avvogli i capelli e crea la tua piega per ottenere lo stile che hai sempre desiderato. Il rivestimento in ceramica dona lucentezza ai capelli rendendoli morbidi, splendenti e pieni di vita.
Cilindro da 16 mm
Temperatura: 200 °C
Rivestimento in ceramica
Con un cilindro di 16 mm di diametro puoi creare ricci e boccoli vaporosi e pieni di vita per un look giovane e spensierato.
Il rivestimento protettivo in ceramica garantisce una distribuzione uniforme del calore e meno danni per capelli più sani, morbidi e luminosi.
L'alta temperatura di 200 °C garantisce risultati perfetti e un maggiore rispetto per i capelli.
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