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StyleCare EssentialArricciacapelli

BHB862/00

Tutto l'occorrente per dei ricci voluminosi

Sfoggiare dei ricci fantastici non è mai stato così semplice. Avvogli i capelli e crea la tua piega per ottenere lo stile che hai sempre desiderato. Il rivestimento in ceramica dona lucentezza ai capelli rendendoli morbidi, splendenti e pieni di vita.

Vedi tutti i vantaggi

Tutto l'occorrente per dei ricci voluminosi

  • Cilindro da 16 mm

  • Temperatura: 200 °C

  • Rivestimento in ceramica

Cilindro da 16 mm per ricci e boccoli vaporosi

Cilindro da 16 mm per ricci e boccoli vaporosi

Con un cilindro di 16 mm di diametro puoi creare ricci e boccoli vaporosi e pieni di vita per un look giovane e spensierato.

Rivestimento protettivo in ceramica per styling extra delicato

Rivestimento protettivo in ceramica per styling extra delicato

Il rivestimento protettivo in ceramica garantisce una distribuzione uniforme del calore e meno danni per capelli più sani, morbidi e luminosi.

Alta temperatura a 200 °C per risultati ottimali

Alta temperatura a 200 °C per risultati ottimali

L'alta temperatura di 200 °C garantisce risultati perfetti e un maggiore rispetto per i capelli.

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