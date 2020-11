Include 3 pettini per una rifinitura naturale (3, 5, 7 mm)

3 pettini regola altezza inclusi per peli corporei di varia lunghezza. Collega i pettini al sistema di rasatura per tagliare i peli a varie lunghezze: da 3, 5 o 7 mm. Se non utilizzi i pettini regola altezza, otterrai un taglio più profondo. Per le zone più folte, si consiglia una pre-rifinitura con il pettine.