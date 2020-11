Rifinisce i peli del corpo, protegge la pelle

A differenza di altri strumenti manuali o elettrici pensati per il viso, il Bodygroom serie 1000 è progettato in modo specifico per il corpo. Include un esclusivo sistema di protezione della pelle e un design compatto ed è ideale per le aree più piccole e sensibili o mentre si è in viaggio. Scopri tutti i vantaggi