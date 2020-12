Preimpostazione Clinical D-image per immagini in scala di grigio conformi allo standard DICOM parte 14

I monitor devono visualizzare immagini mediche ad alta qualità per ottenere interpretazioni attendibili. Il rendering delle immagini mediche in scala di grigio sui monitor standard è inconsistente, rendendo queste inadatte all'uso in ambiente clinico. I display per la revisione clinica di Philips con la preimpostazione D-image sono calibrati in fase di produzione per offrire prestazioni del display conformi alle norme sulla scala di grigio dettate dallo standard DICOM parte 14. Utilizzando pannelli LCD ad alta qualità con tecnologia LED, Philips offre prestazioni coerenti e attendibili a un prezzo ragionevole. Per ulteriori informazioni, visita il sito http://medical.nema.org/