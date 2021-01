Display LCD Full HD 1920x1080p

Questo display è dotato di una risoluzione Full HD e di una tecnologia per schermi LCD all'avanguardia. La risoluzione widescreen ad alta definizione è caratterizzata da 1080 linee progressive, ognuna di 1920 pixel, che garantiscono la migliore qualità dell'immagine possibile per segnali HD in ingresso fino a 1080 linee. È in grado di produrre immagini fantastiche con scansione progressiva e prive di sfarfallio, con luminosità ottimale e colori incredibili. Le immagini vivaci e nitide ti offriranno un'esperienza visiva ottimizzata.