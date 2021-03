Riproduzione di CD-MP3, CD e CD-R/RW

MP3 significa "MPEG 1 Audio layer" (7,6 cm, 3"). Si tratta di una tecnologia di compressione rivoluzionaria grazie alla quale file musicali digitali di grandi dimensioni possono essere ridotti di 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 è diventato il formato di compressione audio standard per il Web, in quanto consente di trasferire i file in modo facile e rapido.