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Fuori produzione
Goditi la tua musica ovunque
Se ami le cose semplici e adori la praticità, il compatto e portatile stereo CD Philips è il prodotto che ti permette di gustare la tua musica preferita sfruttando alcune semplici funzioni.
CD, CD-MP3, USB, FM
Nastro
2 W
Con la modalità USB diretta, basta collegare il dispositivo Philips alla porta USB dell'impianto e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo Philips.
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Le funzioni di riproduzione casuale/ripetizione ti consentono di non ascoltare la musica sempre nello stesso ordine. Dopo aver caricato i tuoi brani preferiti sul lettore, basta selezionare una di queste modalità per riprodurre i brani variando l'ordine di ascolto. Ascolta sempre la musica in modo diverso sul tuo lettore.
5.0
su 5
2
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
doudou31820
01/06/2014
France
très bon produit
Je peux réécouter mes cassettes.... Trouver un appareil simple avec, radio, cassettes et cd.... c'est plus tôt rare de nos jours....
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AZ328 Lecteur de CD
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volker12321
30/08/2014
Deutschland
Toller kleiner Allrounder
Den habe ich gesucht! Ein wunderbares Gerät, was alles richtig macht. Der Cd- Player spielt einfach alles, die USB- Wiedergabe funktioniert perfekt (können viele teurere Geräte oft überhaupt nicht), der Radioempfang ist gut und klar, und nicht zuletzt gibt der Kassettenrecorder meine Kassetten in Top- Qualität wieder. Für die Größe und den Preis klingt der kleine Philips auch passabel. Er ist leicht, kompakt und recht hübsch. Wieder (wie gewohnt) ein Top- Produkt von Philips!!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AZ328 CD-Soundmachine
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Questa revisione è stata effettuata per AZ328 CD-Soundmachine