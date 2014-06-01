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Fuori produzione

Stereo CD

AZ328/12

5

| (2) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Goditi la tua musica ovunque

Se ami le cose semplici e adori la praticità, il compatto e portatile stereo CD Philips è il prodotto che ti permette di gustare la tua musica preferita sfruttando alcune semplici funzioni.

Vedi tutti i vantaggi

Goditi la tua musica ovunque

  • CD, CD-MP3, USB, FM

  • Nastro

  • 2 W

USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA

USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA

Con la modalità USB diretta, basta collegare il dispositivo Philips alla porta USB dell'impianto e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo Philips.

Piastra cassette con arresto automatico

Piastra cassette con arresto automatico

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Funzioni CD shuffle/repeat per sentire la musica in maniera personalizzata

Funzioni CD shuffle/repeat per sentire la musica in maniera personalizzata

Le funzioni di riproduzione casuale/ripetizione ti consentono di non ascoltare la musica sempre nello stesso ordine. Dopo aver caricato i tuoi brani preferiti sul lettore, basta selezionare una di queste modalità per riprodurre i brani variando l'ordine di ascolto. Ascolta sempre la musica in modo diverso sul tuo lettore.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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5.0

su 5

2

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

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01/06/2014

France

France

très bon produit

Je peux réécouter mes cassettes.... Trouver un appareil simple avec, radio, cassettes et cd.... c'est plus tôt rare de nos jours....

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Questa revisione è stata effettuata per AZ328 Lecteur de CD

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30/08/2014

Deutschland

Deutschland

Toller kleiner Allrounder

Den habe ich gesucht! Ein wunderbares Gerät, was alles richtig macht. Der Cd- Player spielt einfach alles, die USB- Wiedergabe funktioniert perfekt (können viele teurere Geräte oft überhaupt nicht), der Radioempfang ist gut und klar, und nicht zuletzt gibt der Kassettenrecorder meine Kassetten in Top- Qualität wieder. Für die Größe und den Preis klingt der kleine Philips auch passabel. Er ist leicht, kompakt und recht hübsch. Wieder (wie gewohnt) ein Top- Produkt von Philips!!

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Questa revisione è stata effettuata per AZ328 CD-Soundmachine

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