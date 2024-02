Blocco dello sportello CD per una riproduzione senza interruzioni quando sei in movimento

Lo stereo CD Philips è progettato per offrire una riproduzione eccellente sia in posizione orizzontale che verticale. Per garantirti contro l'apertura accidentale dello sportello CD quando il lettore si trova in posizione verticale, lo sportello è progettato per aprirsi solo con la pressione di un pulsante. È inoltre disponibile un blocco dello sportello CD che impedisce l'apertura in caso di pressione involontaria del pulsante. Questo blocco scorrevole si trova in alto sullo stereo, lontano dalla portata di piccole mani curiose e non è accessibile quando lo stereo si trova all'interno della custodia. In Philips curiamo anche i più piccoli dettagli.